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В Україні змінять правила карантину: чого очікувати громадянам (інфографіка)

Автор
Анна Дворовенко
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Нові правила каратину в Україні введуть з 20 вересня Новина оновлена 16 вересня 2021, 16:07
Нові правила каратину в Україні введуть з 20 вересня

Наявність COVID-сертифікату у співробітників врятує від закриття закладів

Через серйозний сплеск захворюваності коронавірусом Україна з 20 жовтня перейде у "жовту" зону карантину, що означатиме посилення протиепідемічних правил. Зокрема, зміни внесуть у роботу шкіл та інших закладів.

За даними Міністерства охорони здоровʼя, у "жовтій" зоні карантину школи та інші заклади зможуть працювати лише за умови 80% щепленого від коронавірусу персоналу. При цьому вчителі та інші спіробітники мають отримати жовтий сертифікат про вакцинацію.

Якщо мова йтиме про введення у регіоні "червоної" зони протиепідемічних обмежень, то у таких областях як школи, так і заклади зможуть працювати лише за умови щепленого персоналу на 100% — про це свідчить наявність "зеленого" сертифіката вакцинації.

Варто зазначити, що обидва сертифікати мають термін дії: жовтий — 120 днів, зелений — 365 днів.

Зауважимо, що для перетину кордону жовтий та зелений сертифікати необхідні і звільняють від самоізоляції. Якщо ж його немає — необхідно пройти ПЛР-тест, або піти на самоізоляцію.

Детально про нові правила карантину в Україні — в інфографіці "Телеграфа".

Нові правила карантину в Україні
Нові правила карантину в Україні

Як повідомляв "Телеграф" раніше, в Україні все більше регіонів наближаються до "жовтої" зони карантину, яка передбачає низку обмежень. При цьому МОЗ анонсував поблажки для вакцинованих і ввів два види COVID-сертифікатів : жовтий видається в "Дії" після першого уколу вакцини від коронавірусу, в зелений — після завершення курсу.

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