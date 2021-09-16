В Україні вперше з травня зареєстрували понад 5 тисяч нових випадків COVID-19

Україна готується до "жовтої зони".

В Україні за минулу добу середи зафіксували 5744 нових випадків коронавірусу, це на більш ніж тисячу випадків більше ніж напередодні.

Про це повідомляє сайт Міністерства охорони здоров’я.

Зростає кількість дитячої захворюваності — за 15 вересня виявили 629 випадків COVID-19 у дітей, 95 інфікувань припало на медперсонал.

Згідно зі статистикою РНБО подібний рівень захворюваності в останній раз фіксували 15 травня.

Статистика коронавірусу в Україні — порівняння

Згідно з даними МОЗ за 15 вересня:

госпіталізували — 1507 осіб

летальних випадків — 101

одужали — 1499 осіб.

З лідерських позицій по захворюваності столицю змістили. У ТОП вийшла Львівська область — тут за останню добу підтвердили 552 випадки коронавірусу. На другому місці за рівнем захворюваності Харківська область, там зафіксували 498 випадків. Замикає трійку антилідерів Дніпропетровська — 415 нових хворих. У п’ятірку увійшли також Київ і Одеська область з 362 і 347 випадків відповідно.

Найменшу кількість нових випадків коронавірусу фіксують в Кіровоградській (40) та Закарпатській (54) областях.

Раніше "Телеграф" писав, що Україна найближчим часом може увійти в "жовту зону" через рівень захворюваності ковідом, який росте у всіх областях. Для тих, хто вакцинований — будуть привілеї.