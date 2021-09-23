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В Україні можуть закрити басейни і спортзали: поки введені обмеження

Автор
Іванка Гамчук
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Вакцинація допоможе врятувати спортзали від закриття Новина оновлена 23 вересня 2021, 11:14
Вакцинація допоможе врятувати спортзали від закриття

Після переходу у "червону" зону фітнес-центри можуть повністю припинити свою роботу.

Вся територія України з 23 вересня перейшла у "жовту" карантинну зону, в результаті чого змінилися правила відвідування басейнів та спортзалів.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя. 

Після переходу із "зеленої" карантинної зони в "жовту" особливих змін у роботі фітнес-центрів не передбачаються, проте деякі виправлення в МОЗ таки внесли. Тепер з 23 вересня у спортивних закладах та басейнах заповненість на 10 квадратних метрів має бути не більшою, ніж одна людина. Якщо ж 80% персоналу та 100% відвідувачів (окрім неповнолітніх) мають "жовті" чи "зелені" сертифікати про вакцинацію, то ці обмеження не будуть діяти. Варто відзначити, що "жовтий" сертифікат свідчить про отримання однієї дози дводозного щеплення, а "зелений" — двох доз дводозного, або однієї однодозного.

В разі переходу в "помаранчеву" зону діятимуть ті ж самі обмеження, що і для "жовтої" карантинної зони. Проте місцева влада самостійно може вводити корективи у роботу спортивних залів.

Якщо ж Україна ввійде до "червоної" зони, то басейни, фітнес-центри і спортзали припинять працювати. Уникнути цього можна буде лише в тому разі, якщо весь персонал і всі відвідувачі (крім осіб до 18 років) будуть вакциновані від коронавірусу.

Раніше "Телеграф" повідомляв про обмеження для персування громадським транспортом після переходу в "жовту" зону.

Нагадуємо про нові карантинні правила для відвідування з 23 вересня кінотеатрів, театрів і клубів.

Теги:
#Карантин #Коронавірус #Басейни #Спортзали #Covid-19
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