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Как будут работать кинотеатры и театры в период карантина: ограничения "желтой" зоны (инфографика)

Автор
Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Ограничения "желтой" зоны для учреждений сферы культуры Новость обновлена 22 сентября 2021, 11:23
Ограничения "желтой" зоны для учреждений сферы культуры

Учреждения сферы культуры будут работать, но с соблюдением карантинных требований и ограничений.

В Украине с 23 сентября вступают в силу карантинные ограничения "желтой" зоны, а это значить что украинцев ждут изменения в работе целого ряда учреждений, в том числе и учреждений сферы культуры: кинотеатров, театров и клубов.

Министерство культуры и информационной политики Украины на своей странице в Facebook подробно расписало, какие именно изменения вводятся в работу сферы культуры. Кинотеатры, клубы, театры и другие учреждения сферы культуры будут работать, но с ограничениями:

  • проведение массовых мероприятий при условии: один человек на 4 кв. м.,
  • наполненность кинозалов или залов других заведений культуры более 2/3 мест или более 50% мест (при размещении в шахматном порядке),
  • ограничений по времени работы нет,
  • и конечно же обязательный масочный режим и соблюдение социальной дистанции в 1,5 м.

Если же персонал и посетители заведений будут вакцинированы, то ограничений можно избежать: минимум 80% работников должны быть вакцинированными хотя бы 1 дозой вакцины, или же иметь действующий отрицательными тест на коронавирус. Такие же правила касаются и посетителей.

Как будут работать кинотеатры и театры в период "желтой" зоны
Как будут работать кинотеатры и театры в период "желтой" зоны

Стоит отметить, что карантин не распространяется на работу банков. В "Ощадбанке " и " Приватбанке " никаких изменений в графике работы нет.

Ранее "Телеграф" сообщал, как будут работать почтовые отделения в Украине с 23 сентября.

Теги:
#театр #Кинотеатр #Карантин #Ограничения #Карантин Украина #желтая зона
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