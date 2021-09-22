Як працюватимуть кінотеатри та театри в період карантину: обмеження "жовтої" зони (інфографіка)

Установи сфери культури будуть працювати, але з дотриманням карантинних вимог та обмежень.

В Україні з 23 вересня набирають чинності карантинні обмеження "жовтої" зони, а це значить що українців чекають зміни в роботі цілого ряду установ, в тому числі і установ сфери культури: кінотеатрів, театрів і клубів.

Міністерство культури і інформаційної політики України на своїй сторінці в Facebook докладно розписало, які саме зміни вводяться в роботу сфери культури. Кінотеатри, клуби, театри та інші заклади сфери культури будуть працювати, але з обмеженнями:

проведення масових заходів за умови: одна людина на 4 кв. м.,

наповненість кінозалів або залів інших закладів культури понад 2/3 місць або понад 50% місць (при розміщенні в шаховому порядку),

обмежень за часом роботи немає,

і звичайно ж обов’язковий масочний режим і дотримання соціальної дистанції в 1,5 м.

Якщо ж персонал і відвідувачі закладів будуть вакциновані, то обмежень можна уникнути: мінімум 80% працівників повинні бути вакцинованими хоча б 1 дозою вакцини, або ж мати чинний негативний тест на коронавірус. Такі ж правила стосуються і відвідувачів.

Як працюватимуть кінотеатри та театри в період "жовтої" зони

Варто відзначити, що карантин не поширюється на роботу банків. В "Ощадбанку" і "Приватбанк" ніяких змін у графіку роботи немає.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як будуть працювати поштові відділення в Україні з 23 вересня.