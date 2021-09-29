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Діти в садочках масово хворіють небезпечним вірусом, серед симптомів - нудота, діарея і спазми в животі

Автор
Таїсія Єрохіна
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Ілюстративне фото Новина оновлена 29 вересня 2021, 13:19
Ілюстративне фото

Лікарка назвала розповсюджені симптоми норовірусної інфекції 

Восени, особливо в періоди "бабиного літа", поширюються гастроентерити різної етіології. Серед них – норовірусна інфекція, яка спричинює спалахи чи поодинокі випадки гастроентеритів, особливо у дітей. Які симптоми має хвороба та як убезпечити дітей від зараження? Відповідь "Телеграфу" дала лікарка-інфекціоністка Леся Радковська.

Як розпізнати норовірус?

Норовірусна інфекція належить до групи РНК-вірусів. Норовірусні гастроентерити схожі на ротавірусні, але проти останніх є вакцинація .

Серед основних симптомів інфекції лікарка називає такі:

  • водяниста діарея, 
  • загальна слабість, 
  • нудота, 
  • спазми у животі,
  • діарея без блювання,
  • гарячка,
  • біль в м’язах.

Такі прояви можуть тривати 1-3 доби, але в дітей – можливо і довше.

Крім того, ймовірна безсимптомна форма норовірусу, що поширена більше серед дітвори.

Способи інфікування норовірусом: від людини до людини фекально-оральним чи блювотно-оральним шляхом, тобто з брудними руками чи продуктами харчування.

Діагностується норовірусна інфекція за допомогою ПЛР-скринінгу для виявлення РНК норовірусу в калі.

Лікарка зазначає, що вірус виділяється ще до проявів хвороби, і після закінчення проявів можливе виділення ще близько трьох тижнів. При цьому час від інфікування до початку проявів симптомів складає 12-48 годин.

Лікування норовірусу

Лікування норовірусу передбачається таке ж, як і в більшості вірусних кишкових інфекцій: застосування розчинів оральної (при легких і середніх перебігах) чи внутрішньовенної (при важких) регідратації, а також симптоматична терапія.

Радковська зауважує, що у випадку з цією інфекцією діятиме алгоритм, як при вірусних гастроентеритах. Тож важливо почати вчасне симптоматичне лікування.

Інфекціоністка закликала підтримувати зв’язок із сімейним лікарем, ходити на профілактичні огляди, де обговорювати різні ситуації зі здоров’ям і ймовірні алгоритми дій.

"Профілактика – це найпростіше і найдієвіше, бо мити руки зовсім неважко. Коли маєте прояви кишкової інфекції – лікуйтеся, і не забувайте про гігієну", — резюмувала Леся Радковська.

Раніше "Телеграф" повідомляв, які симптоми коронавірусу найчастіше першими проявляються в дітей.

Теги:
#Кишкова інфекція #Норовірус #Норовірусна інфекція #Діти
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