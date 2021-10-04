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Зеленському запропонували давати по 5 років в'язниці за примусову вакцинацію в Україні: що відомо

Автор
Іванка Гамчук
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Громадяни вимагають право вибору щодо введення препаратів від коронавірусу Новина оновлена 04 жовтня 2021, 09:22
Громадяни вимагають право вибору щодо введення препаратів від коронавірусу

Заява передбачає позбавлення волі від 3 до 5 років за примусове щеплення.

Українці подали петицію з вимогою кримінальної відповідальності за примус до вакцинації. Нині заява уже набрала більше ніж 25 тисяч необхідних голосів та очікує на розгляд.

Про це повідомляє офіційне інтернет-представництво президента України.

Загалом за петицію проголосували 25 183 громадян. Відповідно до даних сайту, до розгляду заяви залишилося ще 40 днів. 

У тексті петиції йдеться про вимогу позбавлення волі на строк від 3 до 5 років тих, хто примушує до вакцинації. Також зазначається, що погрози звільнення чи недопуску до роботи можуть вважатися примусовою вакцинацією. У заяві міститься прохання забезпечити громадянам права вибору щодо того, робити щеплення чи ні.

Зазначається, що подання петиції має ряд причин, в тому числі недостатньо хороша підготовка до вакцинації. Судячи із заяви, лікарі перед щепленням не запитують про наявність онко- чи хронічних хвороб, а деякі види препаратів досі не зареєстровані та не прийняті ВООЗ. 

Також петиція була написана через сумніви у якості вакцин і відсутність інструкцій щодо побічних реакцій. У заяві написано, що фатальні побічні ефекти від щеплення є, проте їх не висвітлюють у пресі.

Отож, відповідно до петиції, всіх, хто примушує до вакцинації, повинна чекати кримінальна відповідальність. Окрім того, в разі побічних ефектів протягом 5 років з дати вакцинації громадянам має бути надана матеріальна компенсація і безоплатна медична допомога.

Відповідну петицію, котру так схвалили українці, подав Бондар Вадим Сергійович.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що серед українських вчителів пришвидшилися темпи вакцинації через побоювання переходу на дистанційне навчання або ж і взагалі звільнення.

Нагадуємо, що у Міністерстві охорони здоровʼя сформували цілий список професій, для працівників яких вакцинація є обовʼязковою. В їх число увійшли працівники органів влади, державних адміністрацій та навчальних установ.

Теги:
#Щеплення #Вакцинація #Коронавірус #Петиції #Covid-19
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