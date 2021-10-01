Вакцинация среди учителей ускорилась: в каких регионах прививки от COVID-19 делают наиболее активно

Наиболее медленные темпы вакцинации среди учителей наблюдаются во Львовской, Херсонской и Ивано-Франковской областях.

В Украине продолжают активно вакцинироваться работники учебных заведений. Сейчас уже 78% учителей, работающих в украинских школах, получили как минимум одну дозу прививки от коронавируса.

Об этом в четверг, 30 сентября, сообщает министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет в своем Telegram-канале.

По его словам, сейчас самый высокий уровень вакцинации работниками учебных заведений наблюдается в Луганской области. Там показатель достиг 67,9%. Второе место по количеству привитых учителей занимает Киев (62,6%). Чуть меньше в Полтавской области — 61,8%. Следующие в рейтинге Черкасская (60,8%), Житомирская (58,6%) и Харьковская (58,3%) области.

Шкарлет отмечает, что наименее охотно прививаются учителя Ивано-Франковской. Там показатель составляет лишь 31,4%. Низкие темпы прививок среди работников образования также во Львовской (44,3%) и Херсонской (39%) областях.

Стоит отметить, что после введения на всей территории Украины "желтой" карантинной зоны, все больше учителей стали вакцинироваться. Это связано с тем, что в Кабмине приняли решение разрешить проводить очную форму занятий только тем школам, где 80% учителей вакцинированы по крайней мере одной дозой. В противном случае ученикам нужно переходить на дистанционный формат обучения.

Ранее "Телеграф" сообщал, что из-за небольшого количества вакцинированных учителей школы некоторых регионов таки перешли на дистанционную форму обучения.