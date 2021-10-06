Доктор назвав три речі, які потрібно мати вдома на випадок COVID-19

Лікар каже, що в Україні порятунок від ковіду на дому — справа самого пацієнта

На випадок зараження коронавірусом, пік якого в Україні ще попереду, потрібно мати вдома мінімум три речі.

Про мастхев кожного українця в такі непрості часи розповів відомий лікар Тарас Жиравецький.

За його словами, в разі коронавірусу в аптечці обов’язково повинні бути:

Пульсоксиметр для контролю сатурації. Термометр (бажано ртутний) для температурної діагностики. Жарознижуючі препарати (парацетамол).

"До сих пір пишуть друзі, що не мають ні термометра, ні пульсоксиметра, а жарознижуючі не вважають за потрібне приймати, адже це не проблема — температура 38 шостий день, — нарікає доктор. — Порятунок пацієнта від ковіду вдома часто справа рук самого пацієнта за рекомендаціями лікаря дистанційно".

Відзначимо, що раніше Жиравецький опублікував "Фото дня" — чергу зі швидких у ковідній лікарні у Львові, яка переповнена важкими пацієнтами.

Нагадаємо, кількість регіонів, де статистика коронавірусу значно погіршується, в Україні зростає з кожним днем. Тільки за минулу добу в число "помаранчевих" перейшли три регіони. При цьому в деяких з них рівень захворюваності вже зовсім скоро досягне показників "червоної" зони.