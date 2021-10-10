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"Не затягуйте!" Лікар пояснив, як визначити важку форму COVID-19

Автор
Анна Дворовенко
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Важких хворих на COVID-19 в Україні стає все більше Новина оновлена 10 жовтня 2021, 11:44
Важких хворих на COVID-19 в Україні стає все більше

За словами фахівця, важких перебіг коронавірусу фіксують все частіше

В Україні станом на ранок неділі, 10 жовтня, госпіталізували 3712 громадян з коронавірусом — це ті пацієнти, у яких перебіг хвороби суттєво ускладнився і лікування вдома вже не допомагало.

У звʼязку з цим лікар Тарас Жиравецький у власному Telegram-каналі розповів, як зрозуміти, що форма COVID-19 стає важкою.

За його словами, найперша ознака того, що перебіг коронавірусу суттєво ускладнюється — це висока температура, яка погано збивається препаратами на 6-7 день захворювання.

Така форма часто потребує госпіталізації, тому лікар радить не зволікати, а звертатися за допомогою до фахівців.

Крім того, Жиравецький зазначив, що йому все частіше стали надсилати фотографії з позитивним тестом на коронавірус, а виглядають вони наступним чином:

Позитивний тест на коронавірус
Позитивний тест на коронавірус

Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксували понад 11 тисяч нових випадків коронавірусу. Найбільший приріст за добу спостерігався у Харківській, Одеській, Дніпропетровській, Запорізькій і Донецькій областях.

Також ми писали, що протягом тижня у регіонах стрімко росли коронавірусні показники, що наближало їх все більше до "червоної зони". Станом на неділю, 10 жовтня, "помаранчевих" регіонів стало 15, але багато з них вже на межі локдауну.

Раніше "Телеграф" повідомляв, яка область першою може перейти у "червону зону".

Теги:
#Україна #Ускладнення #Коронавірус #Тяжкий стан
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