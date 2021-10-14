Лікар про загрозливу ситуацію з коронавірусом: Україна може повторити російський сценарій

Хвиля коронавірусу в Україні може затягнутися на декілька місяців, як це триває в РФ

Критична ситуація з коронавірусом в Україні може тривати декілька місяців у разі повторення сценарію, як в Росії, яка б’є антирекорди за смертністю. Таку думку в бесіді з "Телеграфом" озвучив головний лікар одного з медичних центрів Львова Тарас Жиравецький.

За словами медика, спрогнозувати, коли настане пік осінньої хвилі коронавірусу в нашій країні, важко.

Так, в сусідній Росії тяжка ситуація з COVID-19 продовжується вже чотири з половиною місяці. Останні дні в РФ помирає понад 900 осіб за добу.

Велике число нових хворих, близько 30-40 тисяч щодня, фіксують і у Великобританії. Але показники смертності там нижчі. Лікар каже, що це може бути за рахунок проведеної у країні вакцинації.

"Україна не встигає з вакцинацією ніяк, і вже не встигне. Тож є ймовірність російського сценарію. Тобто складна ситуація з коронавірусом може тривати 4-5 місяців", — прогнозує Жиравецький.

За даними сайту Worldometers, в Росії 984 летальних випадки і 28717 нових хворих за добу. Тоді як в Об’єднаному Королівстві на ковід захворіло 42776 осіб, а померло – 136.

Нагадаємо, за останню добу в Україні виявили понад 18 тисяч нових випадків коронавірусу, 4633 осіб було госпіталізовано. А 412 чоловік, на жаль, померло.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на окупованих територіях України складається критична епідеміологічна обстановка. У мережі показали кадри з лікарень Донецька, які переповнені померлими від коронавірусу.