Лікар про загрозливу ситуацію з коронавірусом: Україна може повторити російський сценарій
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Хвиля коронавірусу в Україні може затягнутися на декілька місяців, як це триває в РФ
Критична ситуація з коронавірусом в Україні може тривати декілька місяців у разі повторення сценарію, як в Росії, яка б’є антирекорди за смертністю. Таку думку в бесіді з "Телеграфом" озвучив головний лікар одного з медичних центрів Львова Тарас Жиравецький.
За словами медика, спрогнозувати, коли настане пік осінньої хвилі коронавірусу в нашій країні, важко.
Так, в сусідній Росії тяжка ситуація з COVID-19 продовжується вже чотири з половиною місяці. Останні дні в РФ помирає понад 900 осіб за добу.
Велике число нових хворих, близько 30-40 тисяч щодня, фіксують і у Великобританії. Але показники смертності там нижчі. Лікар каже, що це може бути за рахунок проведеної у країні вакцинації.
"Україна не встигає з вакцинацією ніяк, і вже не встигне. Тож є ймовірність російського сценарію. Тобто складна ситуація з коронавірусом може тривати 4-5 місяців", — прогнозує Жиравецький.
За даними сайту Worldometers, в Росії 984 летальних випадки і 28717 нових хворих за добу. Тоді як в Об’єднаному Королівстві на ковід захворіло 42776 осіб, а померло – 136.
Нагадаємо, за останню добу в Україні виявили понад 18 тисяч нових випадків коронавірусу, 4633 осіб було госпіталізовано. А 412 чоловік, на жаль, померло.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що на окупованих територіях України складається критична епідеміологічна обстановка. У мережі показали кадри з лікарень Донецька, які переповнені померлими від коронавірусу.
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