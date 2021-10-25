Не парацетамол: експерт розповів, коли і чим краще збивати температуру при коронавірусі

Не всі жарознижуючі виявилися ефективними при ковідній температурі

Найчастішим симптомом при COVID-19 є висока температура, яка тримається по 10-14 днів поспіль. Часто вона є виснажливою та важко піддається збиттю ліками.

Як повідомив лікар Тарас Жиравецький, на його практиці температуру при коронавірусі краще починати збивати вже при 37,5 градусах.

Щодо препаратів, які стають рятівниками при ковідній температурі, то кращим, як зазначає лікар, виявився німесулід (німесил).

Відомі більшості громадян препарати — ібупрофен, парацетамол — допомагають збити температуру при COVID-19, однак їх доведеться пити частіше і у більших дозах.

Крім того, радить доктор, під час вживання жарознижуючих слід приймати ліки, які знижують кислотність шлунку. Це врятує від гастриту та печії.

"Це моя особиста думка, якщо ви краще знаєте як впоратись з температурою при ковіді це ваша справа стосовно прийому ліків для її зниження. Але досвід мій та колег також чогось вартує…", — резюмував Тарас Жиравецький.

Нагадаємо, в Україні тільки за минулу добу у лікарню з коронавірусом потрапили понад 6000 пацієнтів.

При цьому, як повідомляв "Телеграф", лікарі не виключають, що зовсім скоро протоколи лікування від COVID-19 доведеться змінювати.