Що треба мати вдома на випадок COVID-19: поради лікаря

Однієї лише аптечки при коронавірусі недостатньо

В Україні останнім часом у лікарню з коронавірусом потрапляють понад 5000 осіб щодоби, а заповненість ліжок з киснем зменшується з кожним днем. У зв’язку з цим, лікарі радять запасатися необхідними ліками на випадок COVID-19 та ще деякими речами.

Як повідомив доктор Тарас Жиравецький, домашню аптечку на час пандемії коронавірусу необхідно наповнити жарознижуючими препаратами, однак це ще не все.

Список того, що треба мати вдома на випадок захворювання COVID-19:

Аптечка з жарознижуючими Пульсоксиметр. Телефон сімейного лікаря. Контакт медсестри, яка при необхідності може виконати призначення лікаря вдома. Тонометр для тих у кого проблеми з тиском. Глюкометр зі смужками у кого проблеми з глюкозою. Невеликий запас фінансів, бо ймовірно у вас будуть витрати на лікування. Контакти знайомих чи родичів, які зможуть допомогти з продуктами чи ліками у разі потреби. Внутрішній спокій! Телефони волонтерів з концентраторами, як підказують в коментарях або знання де взяти концентратор і бажано на 10 літрів.

Крім того Жиравецький зазначив, що у більшості міст України лікарні вже майже заповнені пацієнтами з коронавірусом, а щоденна госпіталізація 5000 людей дорівнює 25 лікарням.

"Пацієнти не одужують за день, а де взяти ще 25 лікарень наступного дня, коли місця закінчаться. В кожній області щодня потрібно буде відкривати по 1 лікарні! Якщо госпіталізації збільшаться до 7000-8000 за добу збільшиться потреба ще більше і звичайно потреба у ліках, кисні та медиках! Чи ми готові до такого сценарію — питання риторичне…", — резюмував лікар.

Раніше "Телеграф" повідомляв, які області потрапили у "червону" зону та хто опинився за крок до локдауну.