Рус

Лікар розповів, як "помолодшав" коронавірус і чи допомагає вакцина

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
117
Коронавірус в Україні восени прискорив темпи
Коронавірус в Україні восени прискорив темпи

За словами лікаря, ліжка у лікарнях заповнюються миттєво

В Україні лікарі помітили, що цієї осені молоді люди стали частіше хворіти на коронавірус у важкій формі. Але вакцинованих у реанімаціях – немає. Про це сказав у розмові з "Телеграфом" кандидат медичних наук, лікар-епідеміолог Андрій Александрін.

За словами медика, навесні коронавірус набирав обертів протягом 1-1,5 місяця, тобто за цей період у лікарнях заповнювалися всі місця. Тоді як цієї осені — ліжка займаються блискавично, буквально за тиждень.

Крім того, епідеміолог говорить про зміну віку хворих.

"Восени 2021 року ковід значно "помолодшав", зокрема, якщо ми говоримо про важкі форми. Якщо раніше в реанімацію переважно потрапляли 70-60-річні, то на сьогоднішній день це вже і 40, і 30, і навіть 19-річні", — розповів Александрін.

При цьому медик зазначив, що вакцинованих у реанімаціях немає.

Водночас лікар акцентує на високому показнику летальності серед хворих на ковід у нашій країні. Як відомо, Україна тримається в лідерах із захворюваності, а також щодо смертності серед країн і Європи, і світу.

Нагадаємо, у четвер, 4 листопада, в Україні зафіксували черговий ковідний антирекорд. Число хворих за добу наближається до 30 тисяч.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що найбільш спокійна обстановка з коронавірусом складається в Кропивницькому та Херсоні, а ось найгірше показники демонструють Дніпро, Одеса, Харків, Житомир та Київ.

Теги:
#Вакцинація #Коронавірус #Коронавірус в Україні
Вакцина проти COVID-19
Здоров'я
Яку вакцину від коронавірусу вибрати? Лікар вказав на один нюанс
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Вакцина проти COVID-19
Яку вакцину від коронавірусу вибрати? Лікар вказав на один нюанс
Дата публікації
Категорія
У ДТП на проспекті Гагаріна 1 особа загинула, 4 постраждали
Світить менший термін? Генпрокурор розповіла про покарання для 16-річного мажора після ДТП у Харкові
Дата публікації
Категорія
Ченці Києво-Печерської лаври
"Не чекав такої агресії": журналіст розповів, як на нього напали ченці Києво-Печерської лаври
Дата публікації
Категорія
Галина Третьякова
Скандальна Третьякова прокоментувала своє покарання за радість від смерті Полякова (відео)
Дата публікації
Категорія
Марина Лазебна
У «Слузі народу» анонсують відставку ще одного міністра