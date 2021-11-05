Лікар розповів, як "помолодшав" коронавірус і чи допомагає вакцина

За словами лікаря, ліжка у лікарнях заповнюються миттєво

В Україні лікарі помітили, що цієї осені молоді люди стали частіше хворіти на коронавірус у важкій формі. Але вакцинованих у реанімаціях – немає. Про це сказав у розмові з "Телеграфом" кандидат медичних наук, лікар-епідеміолог Андрій Александрін.

За словами медика, навесні коронавірус набирав обертів протягом 1-1,5 місяця, тобто за цей період у лікарнях заповнювалися всі місця. Тоді як цієї осені — ліжка займаються блискавично, буквально за тиждень.

Крім того, епідеміолог говорить про зміну віку хворих.

"Восени 2021 року ковід значно "помолодшав", зокрема, якщо ми говоримо про важкі форми. Якщо раніше в реанімацію переважно потрапляли 70-60-річні, то на сьогоднішній день це вже і 40, і 30, і навіть 19-річні", — розповів Александрін.

При цьому медик зазначив, що вакцинованих у реанімаціях немає.

Водночас лікар акцентує на високому показнику летальності серед хворих на ковід у нашій країні. Як відомо, Україна тримається в лідерах із захворюваності, а також щодо смертності серед країн і Європи, і світу.

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Нагадаємо, у четвер, 4 листопада, в Україні зафіксували черговий ковідний антирекорд. Число хворих за добу наближається до 30 тисяч.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що найбільш спокійна обстановка з коронавірусом складається в Кропивницькому та Херсоні, а ось найгірше показники демонструють Дніпро, Одеса, Харків, Житомир та Київ.