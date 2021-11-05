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Pfizer закінчився? Українцям надходять повідомлення про отримання іншої вакцини

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Вакцина Pfizer дуже популярна серед українців Новина оновлена 05 листопада 2021, 20:37
Вакцина Pfizer дуже популярна серед українців

Американський препарат найбільш затребуваний серед мешканців столиці – використано понад 1,1 млн доз

В Україні розпочалися перебої з доставкою американської вакцини виробництва компанії Pfizer-BioNTech. Бажаючі зробити щеплення цим препаратом люди почали отримувати повідомлення про ймовірне отримання іншої вакцини.

Про це інформують кореспонденти "Телеграфу".

Деяким жителям Києва, які планували зробити щеплення саме Pfizer, у п’ятницю, 5 листопада, прийшли смс із попередженням про можливу заміну препарату для вакцинації.

"Центр громадського здоров’я повідомляє про затримки з поставкою вакцини Pfizer. Може бути запропоновано іншу вакцину для вакцинації", — так виглядає повідомлення.

Повідомлення надходить від системи Helsi
Повідомлення надходить від системи Helsi

І дійсно, на сайті Helsi записатися на щеплення Pfizer у тому ж Міжнародному виставковому центрі не виходить. При цьому інші вакцини цілком доступні та їх достатньо.

На вакцинацію Pfizer не записатися до МВЦ
На вакцинацію Pfizer не записатися до МВЦ

При спробі записатися на вакцинацію в інші центри або повідомляється, що всі вільні місця вже зайняті, або взагалі відсутня можливість стати в чергу саме на щеплення Pfizer після неділі, 7 листопада.

Загалом така ситуація спостерігається у всіх 35 громадських пунктах вакцинації у столиці: записатися на щеплення американським препаратом поки не можна.

При цьому на тиждень вперед запис на вакцинацію Pfizer, як мінімум, у МВЦ, відкрита і на сайті доступна, однак як це корелюється із розісланою Helsi інформацією — поки невідомо, а яких-небудь коментарів від влади, включаючи представників МОЗ, немає.

Із 9 листопада запис на Pfizer знову доступний
Із 9 листопада запис на Pfizer знову доступний

Зазначимо, що в інших містах поки що такого не спостерігається. За інформацією "Телеграфа", у Сумах охочі щепитися поки що можуть зробити вибір із трьох вакцин: Pfizer, Coronavac та AstraZeneca. Принаймні, достатня кількість доз є у крупному центрі масової вакцинації в місцевому ТРЦ "Київ".

До речі, Pfizer є однією із найпопулярніших вакцин серед українців. Лише у Києві за час масової імунізації цим препаратом було щеплено понад 1,1 млн осіб.

Кількість вакцинованих Pfizer людей по Україні на 4 листопада
Кількість вакцинованих Pfizer людей по Україні на 4 листопада

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, як, на думку лікаря, найкраще обирати вакцину від коронавірусу.

Теги:
#Київ #Вакцинація #Pfizer #Коронавірус #Covid-19
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