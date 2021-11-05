Pfizer закінчився? Українцям надходять повідомлення про отримання іншої вакцини

Американський препарат найбільш затребуваний серед мешканців столиці – використано понад 1,1 млн доз

В Україні розпочалися перебої з доставкою американської вакцини виробництва компанії Pfizer-BioNTech. Бажаючі зробити щеплення цим препаратом люди почали отримувати повідомлення про ймовірне отримання іншої вакцини.

Про це інформують кореспонденти "Телеграфу".

Деяким жителям Києва, які планували зробити щеплення саме Pfizer, у п’ятницю, 5 листопада, прийшли смс із попередженням про можливу заміну препарату для вакцинації.

"Центр громадського здоров’я повідомляє про затримки з поставкою вакцини Pfizer. Може бути запропоновано іншу вакцину для вакцинації", — так виглядає повідомлення.

Повідомлення надходить від системи Helsi

І дійсно, на сайті Helsi записатися на щеплення Pfizer у тому ж Міжнародному виставковому центрі не виходить. При цьому інші вакцини цілком доступні та їх достатньо.

На вакцинацію Pfizer не записатися до МВЦ

При спробі записатися на вакцинацію в інші центри або повідомляється, що всі вільні місця вже зайняті, або взагалі відсутня можливість стати в чергу саме на щеплення Pfizer після неділі, 7 листопада.

Загалом така ситуація спостерігається у всіх 35 громадських пунктах вакцинації у столиці: записатися на щеплення американським препаратом поки не можна.

При цьому на тиждень вперед запис на вакцинацію Pfizer, як мінімум, у МВЦ, відкрита і на сайті доступна, однак як це корелюється із розісланою Helsi інформацією — поки невідомо, а яких-небудь коментарів від влади, включаючи представників МОЗ, немає.

Із 9 листопада запис на Pfizer знову доступний

Зазначимо, що в інших містах поки що такого не спостерігається. За інформацією "Телеграфа", у Сумах охочі щепитися поки що можуть зробити вибір із трьох вакцин: Pfizer, Coronavac та AstraZeneca. Принаймні, достатня кількість доз є у крупному центрі масової вакцинації в місцевому ТРЦ "Київ".

До речі, Pfizer є однією із найпопулярніших вакцин серед українців. Лише у Києві за час масової імунізації цим препаратом було щеплено понад 1,1 млн осіб.

Кількість вакцинованих Pfizer людей по Україні на 4 листопада

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, як, на думку лікаря, найкраще обирати вакцину від коронавірусу.