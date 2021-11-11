Побічні ефекти при вакцинації від COVID-19: чого можна очікувати

Тяжких побочок після протиковидного щеплення в Україні практично не реєструють

З урахуванням чергової хвилі коронавірусу, коли захворюваність поки що і не думає йти на спад, важливо мати захист від захворювання. Наразі, на думку медиків, подібну "протекцію" може забезпечити винятково вакцинація.

І хоча вона дуже важлива, деякі препарати можуть викликати певні побічні ефекти, про що й нагадає "Телеграф".

Чому і як реагує організм

У МОЗ заздалегідь попереджають: вакцині від будь-якої хвороби потрібен короткий період, щоб "вибудувати захист" та сформувати імунітет. В цей час в організмі відбуваються різні біологічні реакції, здатні змусити нас відчути себе не дуже добре.

Наразі до найбільш типових побочок від вакцинації проти "корони" відносять:

головний та м’язовий біль;

підвищення температури, лихоманку (або озноб);

почервоніння чи біль у місці уколу;

збільшення лімфовузлів;

нудоту та запаморочення;

загальну втому і навіть безсоння.

Втім лікарі закликають не надто турбуватися через подібні симптоми після отриманого щеплення. Найчастіше вони безслідно зникають протягом дня-двох, а потім організм здатний протистояти хворобі.

Читайте також: Категорія Здоров'я Чого не можна робити до та після щеплення від коронавірусу: роз’яснення МОЗ У МОЗ зазначають, що вакцинацію не можна робити лише у випадку, якщо у вас температура вище 38 градусів

Чи є ризик?

Людям важливо пам’ятати головну істину: будь-які ліки, навіть найпростіші, мають свої протипоказання. Це означає, що є також і побочки. І залежно від особливостей організму можуть проявитися, а можуть і залишитися непоміченими. Але часом людське тіло демонструє і більш небезпечні реакцію вакцину (зокрема від коронавірусу).

За останніми даними МОЗ, найважчим із побічних ефектів після вакцинації може стати анафілактичний шок. Це дуже швидка форма алергічної реакції, котра викликає серйозні проблеми з диханням і не тільки.

На 17 мільйонів введених доз вакцин від "корони" по Україні зафіксовано лише 14 випадків анафілаксії.

При цьому жодної смерті, причиною якої була б вакцинація, не зафіксовано.

У будь-якому випадку, якщо після щеплення ви почуваєтеся не надто добре, звернутися до сімейного лікаря зайвим не буде.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чи існують певні правила для підготовки до вакцинації проти ковіду.