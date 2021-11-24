Лікар пояснив, чому смертність від COVID-19 в Україні зашкалює та що з цим робити

За словами лікаря, знизити рівень госпіталізацій та смертності від COVID-19 може вакцинація

В Україні фіксують високі показники смертності від коронавірусу, що викликає занепокоєння не лише у суспільстві, але й у лікарів. Останні вказують, що суттєво знизити летальність від COVID-19 може лише масова вакцинація.

Про це заявив завкафедри анестезіології та інтенсивної терапії Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця Сергій Дубров у коментарі Telegram-каналу "Коронавірус інфо".

За його словами, рівень смертності від коронавірусу напряму залежить від рівня вакцинації населення. Зокрема, якщо поглянути на досвід Ізраїлю чи інших європейських країн, де вакциновано понад 60% населення, то можна побачити, що смертність від корони там суттєво менша, ніж в Україні (у нас щеплення зробили менш як 30% громадян).

Дубров також навів приклад Великої Британії, де приріст нових хворих коронавірусом суттєвий, але при цьому рівень смертності низький. З цього слідує висновок, що вакцинація значно знижує рівень госпіталізацій та смертності.

Лікар зазначив, що у перші дві хвилі коронавірусу в Україні кількість летальних випадків майже не відрізнялася від європейських країн, а отже різниця у смертності станом у цю хвилю COVID-19 пояснюється лише рівнем вакцинації.

Раніше "Телеграф" повідомляв, чим пояснюється масова смертність від коронавірусу в Україні і як з цим боротися.

Також ми писали, що у МОЗ розставили всі крапки над "і" у питанні, чи вмирають українці після щеплення від COVID-19.