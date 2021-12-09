Може постраждати кожен четвертий: у МОЗ озвучили небезпечну побічку коронавірусу

За даними європейських досліджень, від 20 до 30% людей стикаються з небезпечним ускладненням при лікуванні важкого перебігу коронавірусу.

COVID викликає у частини пацієнтів тромботичне ускладнення. Зазначимо, що тромбоз при коронавірусі може стати причиною ампутації. Так, на Рівненщині через кров’яні згустки чоловік позбувся обох ніг.

Про дослідження хвороби при коронавірусі, та фактори ризику повідомляє "Коронавірус. Інфо".

Як коронавірус пов’язаний із тромбозом

Одним із наслідків коронавірусу є порушення згортання крові, що призводить до тромбів. Дослідження показали, що тромбоемболія (гостра закупорка кровоносної судини) зустрічається у легенях у більш ніж половини померлих від ковіду.

Наслідки тромбозу

Якщо тромб дуже великий, він може закупорити легеневу або мозкову артерію та призвести до смерті. Тромби в кінцівках можуть призвести до ампутації. Навіть якщо він розсмоктався, то розширення вен — варикоз залишається і може завдавати сильного болю.

Фактори ризику

Крім коронавірусу тромбоз виникає при вагітності, онкології, тривалому лікуванні в положенні лежачи та при хірургічних втручаннях. Додаткове навантаження несуть шкідливі звички (куріння та вживання алкоголю), а також мала рухова активність.

Симптоми тромбозу

До ознак наявності тромбу відносять набряк у нозі, біль у стегні чи гомілці, почервоніння чи іншу зміну забарвлення ділянок шкіри. Якщо спостерігається біль у грудях, непритомність, часте дихання чи пульс – це може бути закупорка тромбом легеневої артерії.

МОЗ повідомляє — коронавірус в Україні перенесли понад 3,5 млн людей

"Телеграф" раніше стежив за хворобою російського актора Валерія Гаркаліна. У нього коронавірус протікав у тяжкій формі. Одним із ускладнень був тромбоз в обох руках. Гаркалін помер більш ніж за місяць боротьби з хворобою.