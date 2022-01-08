Виявлено новий варіант коронавірусу "Дельтакрон": що про нього відомо
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Гібридний штам назвали "Дельтакрон"
На Кіпрі дослідники зафіксували появу ще одного виду коронавірусної інфекції, який вважають гібридом двох найнебезпечніших штамів — "Дельти" та "Омікрону". З огляду на це, вчені вирішили назвати нововиявлену мутацію — "Дельтакрон".
Як повідомляє видання СyprusMail, новий штам відкрили лаборанти кіпрського університету біотехнології та молекулярної вірусології.
За словами доктора Леонтіоса Кострікіса, який є керівником вказаної лабораторії, "Дельтакрон" відрізняється від вже відомих видів коронавірусу тим, що налічує в собі 30 мутацій, що менше в порівнянні з "Омікроном", але більше у випадку з "Дельтою".
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Фахівець запевняє, що новий мутований ковід вже зафіксували у 11 пацієнтів, які перебувають на стаціонарному лікуванні та у ще 14 тих, які лікуються вдома. Також зазначається, що вірус в організмі осіб, які знаходяться у медичних закладах, містить більше мутацій, що наштовхує вчених на думки щодо впливу "Дельтакрона" на кількість госпіталізацій.
Наразі 25 зразків нововиявленої хвороби вже передані до міжнародної бази даних. Жодних висновків та прогнозів стосовно ймовірного витіснення "Дельтакроном" вже відомих світу штамів поки що дослідники не роблять.
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Раніше "Телеграф" повідомляв, що у світі нещодавно зафіксували появу ще одного штаму коронавірусної інфекції під назвою "IHU". Оновлена мутація ковіду має камерунське походження та містить в собі найбільшу кількість мутацій серед усіх вже відомих штамів.
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