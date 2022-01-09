Понад 3,7 мільйонів українців захворіло на "корону" з початку пандемії: свіжа статистика на 9 січня
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Найбільше нових ковидних пацієнтів зареєстровано у столиці – 437 осіб
Ранок неділі, 9 січня, Україна починає із 2 810 випадками коронавірусної хвороби. Такі показники значно менші, ніж у попередню добу, що свідчить про невеликий спад кількості інфікованих. Втім, це зазвичай може бути пов’язане зі зменшенням на вихідних кількості проведених тестів.
Інформацію про хворих повідомили у пресслужбі МОЗ України.
Із загальної кількості хворих було зареєстровано 33 медпрацівники та 163 дітей.
Загалом на ранок 9 січня в Україні зафіксовано:
- всього випадків — 2 810 (перед цим — 3 195);
- госпіталізацій — 840 (добою раніше — 1 752);
- одужали від "корони" — 2 818 (на ранок суботи — 1 942);
- летальних випадків — 75 (напередодні — 76).
Першість за кількістю хворих дістається Києву — тут коронавірус виявлено у 437 осіб. Також до першої п’ятірки "лідерів" увійшли Львівська (257), Вінницька (205), Київська (193) та Івано-Франківська (150) області. Найменше хворих за минулу добу виявлено на Луганщині — лише 13.
Зазначимо, що всього за час пандемії в Україні перехворіло 3 702 473 особи.
Нагадаємо, що в Україні незабаром прогнозується збільшення кількості хворих та ймовірний старт нової хвилі COVID-19. Її пов’язують із поширенням "Омікрону".
Проте днями стало відомо, що найбільш заразні варіанти коронавірусу — "Дельта" та "Омікрон" — мутували разом. "Телеграф" писав, що відомо про їхнє "дітище" під назвою "Дельтакрон".
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