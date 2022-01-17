Лікар розповіла, кому не можна пірнати в ополонку на Водохреща

Лікар назвала хвороби, які можуть загостритися через пірнання в холодну воду

Чимало українців на свято Водохрещі, що відзначатиметься в Україні 19 січня, планують пірнати в ополонку в місцевих водоймах. Натомість така традиція може зашкодити вашому здоров’ю і призвести до загострення хронічних захворювань.

Чи безпечно купатися взимку та кому не варто занурюватися на Водохреща – "Телеграф" з’ясував у лікарки-терапевтки медичного центру "МамаВрач" (Харків), аспірантки Харківського національного медичного університету Надії Жарікової.

Так, лікарка не радила би людям, які не загартовані, купатися у водоймі 19 січня. Подібна традиція з пірнанням раз на рік може завдати шкоди організму.

"Навіть якщо людина прокинулася вранці та почувається добре, це не говорить про те, що можна пірнати. Найбільша небезпека полягає не тільки в переохолодженні, обмороженні чи застуді, яка потім може виникнути, бо послаблюється імунітет. Проблеми можуть отримати ті, хто мають хронічні захворювання, які на цей момент не турбують. Після купання в холодній воді вони можуть загостритися", — розповіла Жарікова.

Серед таких хронічних проблем лікар перелічує: отити, гайморити, серцево-судинні, ендокринологічні і неврологічні захворювання.

Також варто знати, що якщо людина була в одній температурі, а потім зайшла в холодну – це навантажує серцево-судинну систему й може призвести до зомління та інших ускладнень.

Перед купанням на Водохреща терапевтка радить кожній людині проконсультуватися із сімейним лікарем. Він дасть точну відповідь на питання про те, чи дозволено вам пірнати в ополонку.

Хто має протипоказання для пірнання на Водохреща

Лікарка назвала людей, яким варто відмовитися від пірнання на Водохреща. Серед них – вагітні та діти до 6 років, а також ті, хто страждає на такі захворювання:

Запалення у вусі, носі, горлі;

Вади серця, ішемічна хвороба серця, напади стенокардії, перенесений інфаркт міокарда, високий артеріальний тиск;

Епілепсія, неврит, поліневрит;

Цукровий діабет, захворювання щитовидної залози;

Шкірні хвороби (дерматити, алергічні реакції).

Чи можна пити алкоголь до чи після пірнання на Водохреща

Як зауважила лікарка, вживання алкогольних напоїв під час святкування може ускладнити ситуацію.

"Якщо людина випиває алкоголь перед пірнанням, то це дуже пригнічує уявлення про те, наскільки вам насправді холодно. Людина відчуває всередині тепло, швидше віддає його назовні, бо розширюються судини. І коли людина заходить у воду, то стоїть там не 3-5 секунд, а починає плавати, наприклад. Занадто довгий час перебування у холодній воді може обернутися переохолодженням", — попереджає терапевтка.

Якщо людина п’є після занурення, але продовжує залишатися на вулиці, ризик переохолодження зберігається. Адже алкоголь розширюватиме судини, тож ви швидше втрачатиме тепло. Після пірнання дайте собі час адаптуватися і не вживайте міцних напоїв.

Лікарка підкреслює: варто взагалі не вживати алкоголь в цей день. Якщо вже дуже хочеться, то краще робити це вдома й у закритому приміщенні.

Як підготуватися до пірнання на Водохреща

Якщо ви хочете пірнати в святковий день, то підготуйте свій організм завчасно. Як мінімум за півтора-два місяці кожного дня поступово прилаштовуйте своє тіло до холодних температур. Починати можна з пониження температури під час душових процедур, а також приймати контрастний душ.

Лікарка пояснює, що потрібно поступово себе загартовувати до температури води, в яку збираєтеся занурюватися.

"Краще будувати звичку з літа, бо в теплу пору року є можливість плавати у водоймах. Ще можна спробувати обливання. Загартовування хороша практика для стійкості імунітету, але це слід робити поступово, а не за один день", — підсумувала Жарікова.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Православній церкві України назвали традицію пірнати на Водохреща 19 січня міфом. Така звичка немає жодного відношення до релігійного сенсу цього дня.