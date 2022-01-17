Над Україною на Водохреща зійдуться циклон й антициклон: де чекати снігу та морозу

Синоптик розповів, у яких областях України 19 січня буде найхолодніше

У свято Водохрещі, 19 січня, у деяких регіонах України пройде сніг, а найхолодніше буде на північному сході країни. Детальніше про прогноз погоди на середу "Телеграфу" розповів синоптик Ігор Кібальчич.

За його словами, 19 січня територія України буде під впливом двох різних баричних утворень. Тому погодні умови істотно відрізнятимуться.

Де в Україні буде сніг 19 січня

Так, у східних областях, у Приазов’ї та Криму ще затримається висотна улоговина, яка пов’язана зі старим циклоном Hannelore. Тому тут пройде невеликий сніг, але до вечора, 19 січня, опади поступово припиняться.

А ось на решту країни впливатиме антициклон Dieter з Центральної Європи. Тому тут очікується погода із мінливою хмарністю та без опадів.

На дорогах і тротуарах більшості областей утримається ожеледиця, додав синоптик.

Також Кібальчич повідомляє, що вітер очікується переважно північно-західного напрямку, 7-12 м/с, у нічний час місцями по Україні посилюватиметься до 15-20 м/с.

Яких морозів чекати в Україні на Водохреща

Як прогнозує синоптик, температура повітря вночі становитиме 4-9 градусів морозу, на північному сході країни — до 12 градусів морозу, а вдень від -1 до -6 градусів. Тоді як у західних та південно-західних областях денна температура коливатиметься в межах 0.

У Карпатському регіоні буде без опадів. Температура вночі становитиме від -8 до -13, вдень – 4-9 градусів морозу.

Синоптик зазначив, що висота снігового покрову очікується в межах 1-10 см, у Карпатах та на Прикарпатті від 20 см та більше.

"Таким чином, прогнозований характер погоди буде відповідати кліматичній нормі для цього періоду", — резюмував Кібальчич.

Карта, розміщена нижче, відображає прогноз синоптичних умов у Європі на ніч 19 січня від німецького центру погоди (DWD).

Прогноз погоди на 19.01.2022 Джерело: DWD

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні продовжується період потепління. Найхолодніша погода переважатиме лише на сході країни.