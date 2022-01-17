Над Украиной на Крещение сойдутся циклон и антициклон: где ждать снега и мороза

Синоптик рассказал, в каких областях Украины 19 января будет холоднее всего

В праздник Крещения, 19 января, в некоторых регионах Украины пройдет снег, а холоднее всего будет на северо-востоке страны. Подробнее о прогнозе погоды на среду рассказал "Телеграфу" синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, 19 января территория Украины будет располагаться под влиянием двух различных барических образований. По этой причине погодные условия будут существенно различаться.

Где в Украине будет снег 19 января

Так, в восточных областях, в Приазовье и Крыму ещё задержится высотная ложбина, которая связана со старым циклоном Hannelore. Поэтому здесь пройдёт небольшой снег, но к вечеру 19 января осадки постепенно прекратятся.

А вот на остальную территорию страны влияние будет оказывать антициклон Dieter из Центральной Европы. Поэтому здесь ожидается погода с переменной облачностью и без осадков.

На дорогах и тротуарах большинства областей сохранится гололедица, добавил синоптик.

Также Кибальчич сообщает, что ветер ожидается преимущественно северо-западного направления, 7-12 м/с, в ночное время местами по Украине будет усиливаться до 15-20 м/с.

Каких морозов ожидать в Украине на Крещение

Как прогнозирует синоптик, температура воздуха ночью составит 4-9 градусов мороза, на северо-востоке страны — до 12 градусов мороза, а днём от -1 до -6 градусов. Тогда как в западных и юго-западных областях дневная температура будет колебаться в пределах 0.

В Карпатском регионе будет преимущественно без осадков. Температура ночью составит от -8 до -13, днём – 4-9 градусов мороза.

Синоптик отметил, что высота снежного покрова ожидается в пределах 1-10 см, в Карпатах и на Прикарпатье от 20 см и более.

"Таким образом, прогнозируемый характер погоды будет соответствовать климатической норме для данного периода", — резюмировал Кибальчич.

Карта, размещенная ниже, отображает прогноз синоптических условий в Европе на ночь 19 января от Немецкого центра погоды (DWD).

Прогноз погоды на 19.01.2022 Источник: DWD

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине продолжается период потепления. Наиболее холодная погода будет преобладать лишь на востоке страны.