Що станеться з вашим організмом, якщо їсти яйця щодня

Більшість людей вважають, що цей корисний білковий продукт допомагає зміцнити організм

Яйця вважаються одними з найкорисніших та поживніших харчових продуктів. Це чудовий варіант на сніданок, та й взагалі – універсальний продукт, який може врятувати у будь-якій ситуації.

За словами нутриціолога Єлизавети Поточевської, передає obozrevatel, з яєць можна не лише починати день, але й вживати у кожному прийомі їжі.

Яйця — джерело необхідних людині речовин: вітаміни А, Е, D, K, В1, В2, В6, В12, а також кальцій, залізо, біотин, холін і лецитин. Завдяки таким корисним властивостям цей продукт потрібен кожному. А ще він легко засвоюється організмом.

Читайте також: Категорія Lifestyle Чому при варінні яєць у каструлю потрібно кинути зубочистки: секрет простий Щоб із яйця не втік білок, важливо, щоб під час варіння вони не тріснули.

Скільки яєць потрібно з’їдати за день

Фахівець рекомендує здоровій людині сміливо їсти по 1-2 яйця щодня. Звичайно, якщо немає жодних протипоказань до їх вживання.

Також Поточевська зазначає, що від способу приготування користь яєць не змінюється. Підійде як звичайна яєчня, так і омлет, варені круто або некруто, скрембл або французькі яйця пашот. Раніше гастроентеролог Нурія Діанова назвала найкорисніший спосіб приготування яєць.