Як уникнути ботулізму під час війни: прості поради
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Потрібно з обережністю вживати домашню заготівлю та консерви
Через військову агресію росії багато українців опинилися в умовах, коли доступ до якісної їжі та чистої води обмежений або зовсім відсутній. У таких обставинах виникає загроза не тільки здоров’ю, але й життю людини через харчові отруєння — ботулізм.
Основною причиною ботулізму є вживання неякісно приготовлених продуктів, забруднених бактеріями ботулізму.
МОЗ публікує інформацію про причини ботулізму та рекомендації, як уникнути захворювання.
Раніше "Телеграф" розповідав, як подбати про себе під час війни, якщо є хронічні серцево-судинні захворювання.
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