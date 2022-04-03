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Як уникнути ботулізму під час війни: прості поради

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Профілактика ботулізму Новина оновлена 03 квітня 2022, 22:50
Профілактика ботулізму

Потрібно з обережністю вживати домашню заготівлю та консерви

Через військову агресію росії багато українців опинилися в умовах, коли доступ до якісної їжі та чистої води обмежений або зовсім відсутній. У таких обставинах виникає загроза не тільки здоров’ю, але й життю людини через харчові отруєння — ботулізм.

Основною причиною ботулізму є вживання неякісно приготовлених продуктів, забруднених бактеріями ботулізму.

МОЗ публікує інформацію про причини ботулізму та рекомендації, як уникнути захворювання.

Причини ботулізму
Причини ботулізму

Раніше "Телеграф" розповідав, як подбати про себе під час війни, якщо є хронічні серцево-судинні захворювання.

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Теги:
#Отруєння #МОЗ #Консерви #Профілактика #Ботулізм
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