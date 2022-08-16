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Із завтрашнього дня на Землю насувається колосальна магнітна буря: скільки триватиме і для кого небезпечна

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Знаючи прогноз активності Сонця, метеозалежним людям буде легше убезпечити себе Новина оновлена 16 серпня 2022, 14:07
Знаючи прогноз активності Сонця, метеозалежним людям буде легше убезпечити себе

17 серпня розпочнеться найсильніший магнітний шторм, який триватиме кілька днів і загрожує зіпсувати здоров’я метеозалежним людям

Останній літній місяць регулярно приносить не зовсім приємні сонячні сюрпризи, особливо для метеозалежних людей. У середині серпня розпочнеться сильна та затяжна магнітна буря, яка триватиме чотири дні.

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Як повідомляє Центр прогнозування космічної погоди, у середу, 17 серпня, ближче до вечора очікується відчутний початок росту сонячної активності, що підніметься до рівня 4 балів.

Далі, на четвер, 18 серпня, припадає пік магнітної бурі, яка досягне рівня 6 балів, і штормитиме протягом усього дня.

У п’ятницю, 19 серпня, якраз у свято Яблучного Спасу, Сонце продовжить атакувати Землю, але вже трохи слабше, ніж попереднього дня – 4 бали.

І, нарешті, до вечора суботи, 20 серпня, геомагнітний стан поступово знизиться до норми.

Знаючи прогноз активності Сонця, метеозалежним людям буде легше убезпечити себе від негативного впливу магнітних сплесків і бути готовими до можливого погіршення самопочуття та перепадів настрою у цей період.

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