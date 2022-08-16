С завтрашнего дня на Землю надвигается колоссальная магнитная буря: сколько продлится и для кого опасна

17 августа начнется сильнейший магнитный шторм, который продлится несколько дней и грозит подпортить здоровье метеозависимым людям

Последний летний месяц регулярно приносит не совсем приятные солнечные сюрпризы, особенно для метеозависимых людей. В середине августа начнется сильная и затяжная магнитная буря, которая продлится четыре дня.

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Как сообщает Центр прогнозирования космической погоды, в среду, 17 августа, ближе к вечеру ожидается ощутимое начало роста солнечной активности, которое поднимется до уровня 4 баллов.

Далее, на четверг, 18 августа, приходится пик магнитной бури, которая достигнет уровня 6 баллов, и штормить будет в течение всего дня.

В пятницу, 19 августа, как раз в праздник Яблочного Спаса, Солнце продолжит атаковать Землю, но уже немного слабее, чем в предыдущий день – 4 балла.

И, наконец, к вечеру субботы, 20 августа, геомагнитная обстановка постепенно снизится до нормы.

Зная прогноз активности Солнца, метеозависимым людям будет легче обезопасить себя от негативного влияния магнитных всплесков и быть готовыми к возможному ухудшению самочувствия и перепадам настроения в этот период.

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