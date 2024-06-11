Дощі та хмарність ще затримаються у Києві: чи очікується цими днями спад спеки

Сонце іноді прогріватиме землю

У столиці України продовжує триматись хмарність та дощі, які принесуть з собою невелике зниження показників на термометрі вдень та вночі. Найсильніша непогода буде у середу.

Найближчими днями вітри можуть сягнути свіжих-сильних поривів. Про це мовиться на ресурсі Meteofor.

У вівторок, 11 червня, вночі відбулась гроза, але без дощу. Але вже протягом ранку-пізнього вечора варто готуватись до постійних опадів. Вдень температура складатиме +25 °C, а вночі вона зафіксувалась близько 20 градусів тепла. У цю добу максимальні вітри прогнозуються вдень — свіжі 9 м/с.

Середа, 12 червня, також передбачається мокрою та хмарною. У цей день будуть найпотужніші вітри з-поміж трьох діб. Повітря вдень прогріється до 19 градусів тепла, а вночі буде тепліше — до +21 °C.Найсильніші вітри очікуються вдень та ввечері — свіжі-сильні 8-10 м/с.

Наступний день, 13 червня, принесе у місто також хмарність, але опадів не прогнозується. Показники термометрів в обід покажуть 22 теплих градусів, а вночі опустяться до +14 °C. Протягом доби сила вітрів не перевищить помірні 6 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яким регіонам України очікувати найближчим часом на грози, град та сильну спеку.