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Вечірній голод: чим перекусити людям на дієті

Вечірній голод: чим перекусити людям на дієті
Оновлено 20:51 Нд, 1 Листопад 2020 Телеграф Фото: pexels

Лікар-дієтолог Наталія Пугачова розповіла АГН "Москва", які продукти можна вибрати для вечірнього перекусу людям, які ретельно стежать за своєю вагою або просто бояться піднабрати.

Дієтолог зазначає, що не потрібно повністю відмовлятися від вживання їжі рівно після 18.00, адже це може призвести до незапланованих нічними походам до холодильника або безсонням на порожній шлунок.

Пугачова радить, що для перекусу потрібно вибрати невелику жменю горіхів (близько 30 г), гарбузового насіння, стакан нежирного кефіру або йогурту, або 2-3 штуки ківі.

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"Можна вибрати варене яйце або омлет із листям салату, солодким перцем або томатом, цільнозернові хлібці з хумусом, фетою або скибочкою відвареного курячого м'яса (два-три невеликих), чашку вишні або полуниці, навіть з невеликим шматочком сиру (близько 25 г), смузі з нежирного молока з ягодами або ананасом. Навіть гаряча каша з цілісних злаків з 10-12 ягодами родзинок і корицею не завдадуть шкоди. А чашка теплого трав'яного чаю відмінно доповнить пізню трапезу", - продовжила лікар.

Завершити трапезу можна невеликою чашкою теплого трав'яного чаю.

Крім цього, дієтолог наголосила, що такий перекус краще здійснити за годину-півтори до сну. При цьому Пугачова застерегла від вживання солоної, жирної, гострої їжі, а також алкоголю.

Раніше "Телеграф" писав, як правильно харчуватися під час коронавірусу.

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Схуднення, Їжа, Дієта.

Автор:

Телеграф
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