"Їсти потрібно так, щоб через годину не бігти до холодильника": Аніта Луценко - про схуднення на карантині

Робота онлайн вибиває людей з колії, порушує звичний активний спосіб життя і розслабляє, а багатьом – додає зайві кілограми. Як змінити спосіб життя, зробивши його активнішим і здоровішим, з чого почати і як не нашкодити організму? Про це і не тільки в ексклюзивному інтерв'ю "Телеграфу" розповіла відомий фітнес-тренер і зірка шоу "Зважені та щасливі" Аніта Луценко. Спойлер: за словами Аніти, худнути можна смачно і ситно.

– Аніта, з чого почати і як змусити себе рухатися?

– Починати потрібно з малого, для початку – просто ходити. Не обов'язково відразу пройти 10 тисяч кроків. Якщо людина ходить в день 2000 кроків – пройти 3000. І потроху збільшувати. Якщо лінь чи немає можливості ходити в спортзал, прекрасно можна займатися вдома. У себе на сторінці в Instagram під час карантину я проводила онлайн-тренування. Це п'ять різних видів навантажень: на верх, низ, інтимні жіночі м'язи, розтяжку. У зв'язку з тим, що наші форми тісно пов'язані з їжею, щоб схуднути, потрібно повноцінно харчуватися три-чотири рази на день, не замінювати нормальну їжу кавою з цукерками або чаєм з вафелькою.

– Їсти невеликими порціями?

– Якраз навпаки – потрібно їсти повноцінно, так, щоб відчувати сили й через годину не бігти до холодильника.

– Як ви ставитеся до популярного серед багатьох знаменитостей інтервального голодування?

– Кожна дієта заснована на тому, що скорочується кількість споживаних калорій. Ця дієта працює трохи по-іншому: час, коли можна вживати їжу обмежений тривалим інтервалом. Але така дієта підходить далеко не всім. Вона протипоказана тим, хто має проблеми з жовчним міхуром, а таких людей дуже багато.

– Як знайти мотивацію, щоб зробити перший крок і переглянути ставлення до їжі та фізичних активностей?

– Абсолютно впевнена, що переконати й змусити неможливо. Мотивація – це дуже індивідуально. Людина сама повинна прийти до розуміння необхідності змін. Як правило, спрацьовує тоді, коли "припече" – з'являються проблеми зі здоров'ям, коли стає зовсім погано або відображення в дзеркалі зовсім перестає влаштовувати.

– А що для вас стало відправною точкою, коли ви почали худнути після пологів?

– Під час вагітності я набрала 20 кілограмів. У мене була домовленість з приводу фотосесії. У вазі 70 кілограмів це було б не дуже добре. Тому я вирішила застосувати все, що сама радила при схудненні, за три місяці я привела себе в форму і сфотографувалася на обкладинку журналу.

– Як ставитеся до бодіпозитиву?

– Вважаю, що тіло – це особиста справа кожного. Комусь подобається бути худим, комусь не заважають пишні форми. Я ж можу дбати тільки про своє тіло або бути корисною тим, хто хоче змінити своє. Нікому нічого не нав'язую.

– Чи часто до вас звертаються відомі люди з проханням допомогти схуднути?

– Іноді я беруся за це в індивідуальному порядку, але не на постійній основі. Просто даю орієнтир, ділюся порадами по харчуванню і тренуванням, а далі людина сама займається.

– Чи не боїтеся ділитися секретами?

– А немає ніяких секретів. Є тільки фізіологія. Все засноване тільки на цьому, а не на міфах.

– У своїх постах в мережі ви розвінчуєте ці міфи. Назвіть основні помилки.

– Перший міф про воду. Часто говорять про те, що потрібно пити по два літри щодня. Це не правильно. Не можна себе гвалтувати, пити потрібно по спразі за потребами. Другий – їсти потрібно часто і дрібно. При цьому у нас в голові постійно стоїть питання: "Що ж я з'їм на наступний раз?". Плюс шлунок не розтягується достатньо, організм не отримує сигнал про те, що "наївся". Тому я тільки за три повноцінні приймання їжі, можна додати один перекус. І міф про корисність фрешів і фруктів. Насправді фрукти – це цукор. Не потрібно від них відмовлятися зовсім, але важливо пам'ятати: якщо з'їдати кілограм яблук в день, то цей цукор перетворюється в жир, так само як від картоплі фрі.

– Як карантин відбився на вашій роботі?

– Мені дуже пощастило, оскільки ще вісім років тому я перевела свою діяльність онлайн. Вже тоді це було раціональним рішенням. Це дає можливість не бути прив'язаним до одного місця, а мати можливість працювати в будь-якій точці світу й отримувати задоволення від життя. Тому карантин ніяк не вплинув на мій звичайний день. Як правило, я працюю в мережі, створюю нові проєкти, пишу книги. Якраз зараз вийде нова – "Зробимо це по-швидкому". У ній зібрано 125 рецептів смачних здорових страв, на приготування яких можна витратити мінімум часу.

– О котрій ви прокидаєтеся, з чого починаєте свій день?

– Мій графік залежить від того, коли прокидається дочка. Зазвичай, це о 8.30. Іноді встаю раніше, тоді з'являється час для себе. Шукаю баланс між роботою, вихованням дитини та сім'єю. Ні у кого не буває ідеальних умов для всього. Іноді теж не вистачає часу для тренування або доводиться його скорочувати. Але важливо приділяти заняттям хоча б 10-20 хвилин з ранку. І тоді все буде в порядку. Не думаю, що більшість мріє про супернакачені тіла з м'язами та кубиками. Це, скоріше, викликає подив. Зі свого досвіду скажу, що більшість просто хоче мати нормальне тіло, при цьому дозволяти собі з'їсти шматок торта у свята. Я за здоровий баланс – не морити себе фізичними навантаженнями та дієтами, але і не лежати цілими днями на дивані. При першій-ліпшій можливості потрібно рухатися, захоплюватися активностями.

– На карантині ви побували в Америці. Це був відпочинок або робота?

– Я поїхала, щоб змінити обстановку і перевантажитися. Але в цій поїздці сталася випадкова зустріч з продюсером в Голлівуді. Я збиралася вже повертатися, як несподівано прийшло повідомлення про те, що зі мною хоче зустрітися один продюсер. Все збіглося. Ця зустріч надихнула мене. Поїздки та подорожі завжди сприятливо впливають на створення нових проєктів.

– Який результат цієї зустрічі?

– Ми виходимо на світовий ринок. Поки не можу говорити докладніше, але у нас виходить додаток за межами України. Та це не означає, що я кудись переїжджаю. В першу чергу, я – тренер, у якого є обов'язки тут.