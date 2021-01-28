Смерть під час пологів: чому жінки вважають за краще поради модних блогерок замість пологових будинків

Вже кілька днів поспіль в Україні обговорюється смерть 34-річної породіллі, що трапилася в Рівному. Нагадаємо: жінка вирішила народжувати не в стінах медичного закладу, а в домашній обстановці, в присутності чоловіка та з підтримкою доули, так званої "духовної акушерки". Але в процесі природних пологів щось пішло не так - дитина з'явилася на світ здоровенькою, крупненькою, а ось у породіллі відкрилася сильна післяпологова кровотеча. Пізніше з'ясувалося - викликати "швидку" близькі не поспішали, нібито, так хотіла сама жінка, не усвідомлюючи небезпеки свого стану. Врятувати маму медикам не вдалося, тому що дорогоцінний час було втрачено. Новонароджена і старша, семирічна дитина, залишилися без мами. Поки поліція, відкрила кримінальне провадження (ст. 115 Кримінального кодексу - умисне вбивство з позначкою "нещасний випадок"), з'ясовує, хто винен у трагедії, "Телеграф" вирішив розібратися, чому так сталося і чи можна народжувати вдома без сумних наслідків.

Коли до болю додається приниження...

Чим відрізняються розмови "чисто" жіночих і "чисто" чоловічих компаній? Правильно, тематикою. І якщо представники сильної статі обговорюють політику, футбол, машини, риболовлю та інші чоловічі хобі, то прекрасна половина людства віком від 17-ти і старше обов'язково торкнеться теми пологів. Навіть якщо сама жінка ще не виношувала дитину, то вона вже знає про цей досвід від мами, бабусі, тітоньки, старшої сестри або подруг. При цьому, якщо у всіх пологи були благополучними, то обговорення не затягнеться. Але якщо у когось були пологи, ускладнені хронічними захворюваннями, непередбаченими ситуаціями або, наприклад, поперечним передлежанням плоду, то негативні спогади довго не вичерпаються.

Ще більшою переконливістю користуються історії, розказані після фрази "А ось ще був випадок..." - зазвичай драматичні. І вже, звичайно, в компанії не втратять можливість розповісти про ставлення до породіллі лікарів та промахи молодшого медперсоналу. Деякі жінки зі здриганням згадують про своє перебування в стінах пологового будинку, де вони в найскладніші хвилини опинилися практично без уваги, зіткнулися з ігноруванням своїх прохань та акушерським насильством, непрофесійним або застарілим підходом, відвертим хамством і вимаганням. Зазнавши жахливого болю й приниження, а то і отримавши на руки травмованого під час пологів немовля, українки часом зарікаються не тільки народжувати надалі, але навіть жити інтимним життям. Слідом за цим часто руйнуються сім'ї. Але ж нас оточують тисячі здорових дітей різного віку - отже, народжувати, все-таки, можливо? Ось на цьому твердженні і базуються різні теорії і практики "інших" пологів, як, наприклад, пологи у воді, вертикальні пологи або пологи вдома. Які, без сумніву, мають право на існування і успішно застосовуються в різних країнах, в тому числі й в Україні.

Особливу довіру викликає чийсь особистий позитивний досвід, особливо, коли він ще розписується емоційно та підноситься красиво - з "презентацією", як сказали б кухарі. Одним з таких популяризатор пологів в домашній обстановці є відома (5 млн підписників!) інстаблогерка Софія Стужук, яка має трьох маленьких дітей, двоє з яких якраз і з'явилися на світ поза лікарняними стінами.

Де можна покричати і повити?

На стінах пологового залу кахель, який пам'ятає ще часи генсека Брежнєва, три стертих металевих крісла для пологів, набір медичних інструментів, які лякають одним своїм виглядом, безтактні санітарки, акушерка з командним голосом... Або ж ванна з теплою водою, ароматичні свічки, пестить слух музика, турботливий чоловік і людина, якій ти повністю довіряєш, переконує: "Не хвилюйся, буде боляче, але ти розслабся і слухай свій організм!". Який варіант кращий для вас? Ясна річ, другий, так як хочеться спокою, впевненості і турботи.

Вищезазначена Софія Стужук до своїх других і особливо третіх пологів готувалася завчасно. Була і морська сіль для басейну, і квіти, і свічки, і турботливий чоловік, який робив масаж попереку... Для третіх навіть запросили фотографа, щоб зворушливі моменти зберегти для майбутнього. Ну і, звичайно, щоб виставити не один гарний пост в Інстаграмі.

На знімках - ефектна Софія, що демонструє біль від схваток, але яка проголошує: "Пологи - це прекрасно!". Під постами - тисячі коментарів. Від лаконічних сердечок і "лайків", захоплених дифірамбів "героїчної" жінки, яка зважилася народжувати вдома, до довгих розповідей про власні пологи в державних лікарнях і лайкою на адресу акушерів.

"Молодець, це набагато краще, ніж в лікарні, все своє, все рідне, так морально легше, ви молодець, не кожна на таке зважиться".

"Супер, прочитала не відриваючись. Хоча сама вже двічі народжувала, але немов заново пережила".

"Просто не віриться, що все це відбувається зараз в наш час, всі летять в дорогі клініки і платять купу бабла, а тут просто молода дівчина з такими знаннями колосальними бере і народжує вдома. Сказати, що я в шоці - не сказати нічого. Софі - ти велика молодець ".

"Блін, вдома хоч покричати і повити можна".

Або ось: "Жесть. Почитала і згадала свої пекельні пологи, думала, реально помру, такі болючі були хватки... Страшно народжувати знову...".

"Процес зі світу ельфів і гномів"

На сотню перерахованих вище - рідкісні вкраплення коментарів з оцінкою можливих ризиків: "Дуже небезпечна штука - народжувати, по-моєму. З особистого досвіду - я думала, що сильна і народжу сама, але сили закінчилися і родова діяльність теж, тому терміново витягали дитину вакуумом. Якби не вакуум, то страшно подумати, що б було. А скільки так раніше вмирали породіль, так як не могли їм нічим допомогти? ".

"За такі поради не тільки блокувати потрібно, а ще й до кримінальної відповідальності притягнути - за таку пропаганду".

"Жах! Такий ризик. Шкода вас".

Тобто, частина коментаторів все-таки розуміє, що в пологах не все буває гладко, і ось тут дуже потрібні бувають професійні знання й навички, що здобуваються десятиліттями, сучасна апаратура, лікарські препарати, а часом і запас крові. Все те, чого не виявляється вдома й без чого можливі летальні випадки як для дитини, так і для породіллі - як і сталося в Рівному.

"Соня, спасибі, що ділишся. Дуже корисно почитати особистий досвід людини, яка взяла відповідальність за свої пологи на себе", - дякує одна з підписниць.

"Ось за що я люблю соцмережі. Ви для мене новий світ зараз відкрили, - захоплено пише молода дівчина. - Я не народжувала ще. І, відповідно, не цікавилася цією темою особливо. Але давно й перманентно недолюблюю наше медичне обслуговування. Домашні пологи були для мене абсолютно загадковим процесом зі світу ельфів і гномів, але ваш пост відкрив завісу таємниці та впустив в серці надію, що можна народити дитину інакше, без непередбачуваних рішень лікарів і битв за право вибирати, що краще для мене та моєї дитини".

"А мені здається, що ви неусвідомлено можете задати моду на пологи вдома... А потім вам будуть дзвонити з МОЗ і хитати головою Софія, ну навіщо ж ви так?" Бути блогером занадто відповідально сьогодні", - застерігає ще одна дама.

І така мода дійсно існує: коли замість лікаря в медичному халаті як зручніше лягти, правильно дихати і коли тужитися підказує доула - духовна акушерка. Людина, якій майбутня мама довіряє та чиї підказки готова виконувати. Правда, це зовсім не скасовує присутності лікарів або, принаймні, їх готовність приїхати на виручку в разі потреби.

Хто ж ця таємнича мусульманка?

Але що об'єднує модного блогера й померлу в Рівному жінку? Як запевняють деякі джерела, це не тільки "пологи вдома", але і, власне, одна й та сама доула на ім'я Джаміля. Офіційно імені помічниці поліція не називає, лише уточнює: "Жінка, яка перебувала з породіллею в квартирі, свого часу також народжувала вдома. Вона проживає в Києві, перебувала в дружніх відносинах з померлою, і має інше віросповідання. Мешканка запросила її бути присутньою на пологах".

А ось як відгукується про свою духовну акушерку Софія Стужук: "Моя @jamilya_rodibio - найсвітліша людина в моєму житті. Яку я дивом знайшла в групі про доул в Фейсбуці 3 роки тому, коли у мене була завмерла вагітність, яку мені і допомогла прожити Джаміля. Виявилося, вона ще й з Києва. Ще з тих пір я вже знала, що всі такі пологи хочу проживати з нею. Так ми разом народжували Лолу і в цих пологах вона також була моїм "путівником". Джаміля має вищу освіту акушера-гінеколога та більше 10 років досвіду супроводу в домашніх пологах.Вона мусульманка, тому не показує себе. У житті це найсвітліша, приємна та тепла людина. Їй 34 і вона мама вже 5-х дітей".

Втім, 27 січня Софія виступила в Інстаграме із заявою, що "Джаміля до рівненської історії не має ніякого відношення, це точно була не вона". А ще яро переконувала своїх фанатів в тому, що "в пологових будинках породіллі теж вмирають", що "насправді жінка померла не в домашніх пологах, а вже в лікарні", що саме "в лікарні нічого не зробили, щоб її врятувати".

І нарвалася на критичні відгуки: "Проаналізуй сказане тобою. Значить, показувати на всю країну пологи і віщати за них, кажучи, що тільки так ми беремо відповідальність на себе - це не пропаганда? Так, породілля повинна думати своєю головою, куди і на що йде, але і блогерам не завадило б фільтрувати те, що вони несуть ",

"Це дійсно страшно чути і спостерігати, як недалекого розуму люди копіюють кожен її рух. Вірять кожному слову. Цілковите зомбування", "Підтримую !!!!! Несе маячню, і сама цього не розуміє!!!" і навіть попередження: "А ось створення помилкового алібі - вже співучасть у злочині".

"Телеграф" спробував зв'язатися з доулою Джамілею, щоб уточнити, як насправді відбувалися події. Але на наші пропозиції поспілкуватися відповіла модератор на ім'я Ірина та дещо нервово відреагувала, мовляв, у неї є докази, що під час сумнозвісних пологів Джаміля перебувала в Києві. Сподіваємося, що нам все-таки вдасться поспілкуватися з духовною помічницею, якій довелося опинитися в складній ситуації.

Сама ж Софія Стужук вчора на своїй сторінці в Instagram вийшла в прямий ефір, де відповіла на нападки в свою сторону, а також зробила публікацію з коментарем: "Мені нескінченно шкода, що такі ситуації трапляються. Я як ніхто знаю, як це втрачати близьких. Щиро висловлюю свої співчуття всім, хто з подібним зіштовхнувся. Та я не буду терпіти буллінг". Але до моменту виходу цього матеріалу публікації по раніше доступному адресою вже не було.

Ми ще повернемося до цієї теми в наступних матеріалах. Запрошуємо до дискусії читачок і експертів в цьому вічному, як життя, питанні.