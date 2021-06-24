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Вийти зі стосунків із абьюзером у жінок виходить тільки з 7 разу - психолог

Вийти зі стосунків із абьюзером у жінок виходить тільки з 7 разу - психолог
Оновлено 18:14 Сьогодні Телеграф

Статистика свідчить про те, що жінки тільки з сьомого разу йдуть із відносин із абьюзерами. Про це повідомляє психолог, гештальт-терапевт, засновник психологічного центру ALTERA Ольга Королик в матеріалі "Телеграфа".

Аабьюзер прагне підпорядкувати собі партнера, майже не закривши в чотирьох стінах. У відносинах з чоловіком-абьюзером жінка поступово відмовляється від друзів, родичів, хобі та роботи, повністю стираючи особисті кордони і втрачаючи самооцінку.

За словами психолога, вибратися з абьюзивних стосунків дуже складно, але можливо. Перше, що потрібно зробити, заручитися підтримкою. Для цього може знадобитися помиритися з близькими і відновити старі зв'язки. Жінка повинна розуміти, куди їй іти.

Стало бридко через 10 хвилин: хлопець для експерименту створив жіночу анкету в Tinder, але нічого доброго з цього не вийшло

Королик додає, що не зайвим буде ознайомитися з інформацією про абьюзивні відносини в інтернеті, знайти відповідні відеоролики або книги.

Крім того, вихід зі складних відносин вимагає і матеріальної підтримки. Тому психолог рекомендує заздалегідь почати збирати готівку

"Важливо продумати план втечі, - зазначила Ольга Королик. - Тому що з першого разу піти дуже важко. Потрібно розуміти: куди, за які гроші, домовитись з кимось про допомогу. За статистикою, жінки тільки з сьомого разу йдуть зі стосунків із абьюзерами".

Також психолог радить не бояться звертатися за допомогою до фахівців фондів і організацій, які допомагають жертвам насильства в Україні. Відзначимо, що при них функціонують притулки: там постраждала може пожити перший час.

"Якщо ви знайдете в собі сили боротися, то і відшукаєте способи вирішення своїх проблем", - підсумувала психолог Ольга Королик.

Раніше "Телеграф" повідомляв, чи може курортний роман перерости в серйозні стосунки. Психолог розповіла, де краще знайомитися і на що варто звернути увагу.

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Таїсія Єрохіна
Автор: Таїсія Єрохіна
Перегляди: 41

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Психология, Стосунки, Абьюз, абьюзер, домашнє насилля.
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