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Кава робуста може зникнути через глобальне потепління

Кава робуста може зникнути через глобальне потепління
08:07 Сьогодні Телеграф nv.ua Фото: Twitter
Нове дослідження в Південно-Східній Азії показало, що&nbsp;виробництво кави сорту робуста зменшується на 14% з кожним збільшенням середньої температури на 1 градус Цельсія.

Таким чином, кавова індустрія може зіткнутися з набагато більш важким майбутнім навіть якщо температура на планеті підніметься зовсім небагато, впевнені вчені.

Раніше вважалося, що кава робуста менш залежна від умов зростання (плантації розташовуються на нижніх частинах схилів). Справа в тому, що історично цей вид розвивався в низинах долини річки Конго в Центральній Африці, де середні температури досить високі.

Нове дослідження було засноване на 10-літніх спостереженнях за врожайністю 798 ферм в Індонезії і В'єтнамі (ці дві країни займають 55 відсотків у світовому виробництві робусти). Аналіз показує, що оптимальний діапазон температур для робусти становить 20,5 градусів за Цельсієм, що помітно нижче температур, які раніше вважалися оптимальними. При кожному збільшенні на 1 градус в цьому новому оптимальному діапазоні врожайність знижується на 14%.

«Наші результати показують, що цей сорт кави набагато більш чутливий до температури, ніж вважалося раніше. Його виробничий потенціал може значно знизитися при підвищенні температури в умовах зміни клімату, ставлячи під загрозу багатомільярдну кавову індустрію і мільйони фермерів», — говорять автори з Університету Південного Квінсленда в Австралії.

Результати дослідження контрастують з поточними оцінками, заснованими на історичних ботанічних дослідженнях в Центральній Африці, які припустили, що у робусти — більш висока температурна стійкість.

Додамо, кава арабіка, яку вважають кращою поціновувачі кави за її чудовий смак, ще більш чутлива до зміни температури. Фермери, які вирощують каву на більш низьких висотах навколо тропіків, змінили свої дерева арабіки на дерева робусти.

«Ці дані надають базову інформацію фермерам, інвесторам приватного сектора і урядам, щоб адаптувати свої плани по виробництву кави в умовах зміни клімату», — сказав Алессандро Крапаро, співавтор нової роботи.

Додамо, пандемія коронавірусу ще навесні привела до зростання попиту на кавові боби в усьому світі. Жаровні намагалися накопичити кавові запаси, щоб задовольнити попит споживачів на тлі проблем з поставками через карантин.

Європа і Північна Америка на початку року нарощували поставки кави з Бразилії, в той час як азіатський ринок був закритий. Споживчий попит на упаковану каву підскочив ще в березні. Щотижневі продажі в США виросли на 73% в порівнянні з попереднім роком.

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«У нас дуже високий попит, в основному з Європи. Споживання збільшилося в супермаркетах в США, і вони хочуть поповнити запаси», — зазначив голова бразильського кавового кооперативу Хосе Маркос Магальес.

Магальес очікує, що за підсумками року його компанії вдасться продати більше 800 тис. мішків кави, що вдвічі перевищує минулорічний показник. Разом з тим, ринок очікує на поступове зростання попиту в азіатських країнах, які почали відновлюватися після карантину.

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Все по темі:

Робуста, Потепління, Кава, Зміна клімату.

Автор:

Телеграф
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