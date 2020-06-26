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Джастіна Бібера звинуватили в сексуальному насильстві, після чого він подав позов до суду
Джастіна Бібера звинуватили в сексуальному насильстві, після чого він подав позов до суду

Джастіна Бібера звинуватили в сексуальному насильстві, після чого він подав позов до суду

Джастіна Бібера звинуватили в сексуальному насильстві, після чого він подав позов до суду
16:16 Сьогодні Телеграф nv.ua instagram
Популярний співак Джастін Бібер подав до суду на двох користувачок соціальних мереж, які звинуватили його в сексуальному насильстві в 2014 і 2015 роках. Як повідомляє TMZ, 26-річний Бібер подав до суду на двох дівчат за наклеп. В якості компенсації він вимагає 20 млн доларів - по 10 млн для кожної з обвинувачок.

У позовних документах говориться, що у співака є «незаперечні документальні докази», що підтверджують, що звинувачення - "обурлива, сфабрикована брехня".

Одна з обвинувачок заявила, що поп-зірка напав на неї під час відвідин фестивалю South by Southwest в Остіні, штат Техас, в 2014 році. Імовірний напад нібито стався в номері готелю Four Seasons, але судові документи стверджують, що Бібер ніколи не знімав номер в цьому готелі, натомість зупинився в орендованому будинку з тодішньою подругою Селеною Гомес.

Друга обвинувачка стверджує, що Бібер напав на неї в Нью-Йорку в 2015 році, де співак знаходився для участі в Met Gala. Тоді Бібер був присутній на урочистому прийомі Met Gala і потім вирушив на приватну вечірку, що може підтвердити фотографіями.

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Як говориться в позові, Бібер вважає, що дві обвинувачки працюють разом, щоб завдати шкоди його репутації, або навіть можуть виявитися однією й тією ж особою, яка керує кількома обліковими записами Twitter.

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Суд, Джастин Бибер, Позов.

Автор:

Телеграф
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