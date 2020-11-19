Після знятого свекром скандального відео блогер Вікторія Німець перестала постити фото в Instagram

Український блогер з Ужгорода Вікторія Німець стала найбільш відома завдяки відео її свекра, де чоловік докладно і з емоціями описав, як невістка підтримує "порядок в домі". Тоді по всьому житлу були розкидані сміття, брудна білизна і навіть фекалії домашньої тварини.

Пізніше, коли відео стало вірусним, Вікторія зважилася на коментар, де назвала реакцію мережі справжнім "булінгом". "Сьогодні жертвою булінга стала я, а завтра, варто вам тільки спіткнутися, і ви також будете під пильним прицілом 100 тисяч поглядів", - зазначила дівчина.

View this post on Instagram A post shared by Виктория Нимец (@viktoriya_nimets)

Після ролика Вікторія Німець перестала радувати своїх шанувальників новими фотографіями і відео. Останні публікації дівчини були зроблені ще понад два тижні тому.

View this post on Instagram A post shared by Виктория Нимец (@viktoriya_nimets)

View this post on Instagram A post shared by Виктория Нимец (@viktoriya_nimets)

View this post on Instagram A post shared by Виктория Нимец (@viktoriya_nimets)

Незважаючи на тишу, Вікторія все ж бере реклами, які вона викладає в своїх сторіз.

Відзначимо, що в 2014 році Вікторія удостоїлась нагороди Miss Supranational Ukraine, а на її сторінку в Instagram підписано 24,5 тисячі користувачів. Примітно, що після скандалу на аккаунт дівчини підписалося ще близько 500 осіб.

View this post on Instagram A post shared by Виктория Нимец (@viktoriya_nimets)

Раніше "Телеграф" писав, що український блогер Софія Стужук згадала, як починалося її сімейне життя с покійним чоловіком Дмитром.