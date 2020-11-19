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Після знятого свекром скандального відео блогер Вікторія Німець перестала постити фото в Instagram

Після знятого свекром скандального відео блогер Вікторія Німець перестала постити фото в Instagram
Оновлено 20:24 Чт, 19 Листопад 2020 Телеграф Фото: instagram Вікторії Німець

Український блогер з Ужгорода Вікторія Німець стала найбільш відома завдяки відео її свекра, де чоловік докладно і з емоціями описав, як невістка підтримує "порядок в домі". Тоді по всьому житлу були розкидані сміття, брудна білизна і навіть фекалії домашньої тварини.

Пізніше, коли відео стало вірусним, Вікторія зважилася на коментар, де назвала реакцію мережі справжнім "булінгом". "Сьогодні жертвою булінга стала я, а завтра, варто вам тільки спіткнутися, і ви також будете під пильним прицілом 100 тисяч поглядів", - зазначила дівчина.

Після ролика Вікторія Німець перестала радувати своїх шанувальників новими фотографіями і відео. Останні публікації дівчини були зроблені ще понад два тижні тому.

Незважаючи на тишу, Вікторія все ж бере реклами, які вона викладає в своїх сторіз.

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Відзначимо, що в 2014 році Вікторія удостоїлась нагороди Miss Supranational Ukraine, а на її сторінку в Instagram підписано 24,5 тисячі користувачів. Примітно, що після скандалу на аккаунт дівчини підписалося ще близько 500 осіб.

Раніше "Телеграф" писав, що український блогер Софія Стужук згадала, як починалося її сімейне життя с покійним чоловіком Дмитром.

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Все по темі:

Софія Стужук, Вікторія Німець.

Автор:

Телеграф
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