Володимир Остапчук: "Упевнений, десь є більш професійні і кумедні хлопці, але поки їм просто не пощастило"

Володимир Остапчук, популярний український шоумен, стендап-комік, ведучий шоу "Маска" на каналі "Україна", розповів "Телеграфу" про свій професійний шлях, розвиток творчого потенціалу, поділився, чим його зачарувала дружина Христина і про те, як справляється з емоційним вигоранням.

Бліц

– Відпочинок в горах або на морі?

– В горах.

– Відпочинок з сім'єю: тихі посиденьки або активні ігри?

– Активні ігри.

– Увечері на застілля: вино або коньяк?

– Вино.

– Місто: Умань або Київ?

– Київ.

– Чи є у вас якийсь талісман? Чи вірите в прикмети?

– У мене немає талісмана, я не вірю в прикмети і в гороскопи, до речі, теж.





– Володимир Остапчук – це ... (в трьох епітетах)?

– Життєрадісний, легкий, веселий.

– Чому обрали саме шлях в шоубіз? Чи могло Ваше життя скластися по-іншому?

– Десь до 24 років я взагалі не розумів, чим хочу займатися. Я був дуже старанним учнем в школі, закінчив університет з червоним дипломом і почав викладати англійську в університеті в Умані. Але в якийсь момент я зрозумів, що це не моє і пішов в нікуди. І ось тоді я чітко усвідомив, що мені хочеться рухатися в цьому напрямку. Чи буду я шоуменом? Я про це не думав. Мені просто подобалася сцена. Якісь задатки у мене були ще з дитинства. Я вигравав різні конкурси читців в місті і по Україні. В університеті я вів, напевно, всі заходи. Але тоді якось не дуже серйозно до цього ставився. Та й зараз, в першу чергу, я кайфую від того, чим займаюся.

– Що стало головним чинником того, що ми знаємо вас, як шоумена?

– Цікаве питання. Я думаю, одного разу я прокинувся з чітким відчуттям, що я хочу бути на сцені. Як це має статися, що має цьому посприяти, і як я повинен був переїхати з Умані до Києва, – взагалі не розумів. Все навколо мені навпаки говорили: "Та куди ти їдеш? Що ти там будеш робити? Та який з тебе шоумен?" І тоді мені допомогли моє завзятість і внутрішнє бажання самореалізуватися. А зараз я цю роботу не проміняю ні на що!

– Вова Остапчук – це завжди заряд позитиву. Стиль вашої поведінки – це гра, щоб отримати більше фанатів і залучити інтерес до своєї персони, або це стиль життя? Опишіть себе в житті, не на сцені.

– У житті я досить спокійний, але при цьому такий же життєрадісний і веселий. Пам'ятаю, коли ми з Христиною тільки познайомилися, вона мені сказала: "Раніше я бачила тебе тільки на роботі (Христина і Володимир познайомилися на заході, де Остапчук працював ведучим - ред.). Але мені приємно, що в побуті, в спілкуванні ти простий Вова ".

– Як справляєтеся з емоційним вигоранням, що часто трапляється у артистів. Чи бувають у вас "дні тиші"?

– Так звичайно. Варто розуміти, що у "людей сцени" обмін енергією з глядачами відбувається в рази сильніше, ніж в будь-якій іншій професії. Ти дуже багато віддаєш в емоційному плані. Тому, звичайно ж, буває вигоряння, занепади, і тоді дуже важливо розпізнати такі дні (я їх називаю "ці дні") і просто побути наодинці з собою. У такі дні я практично ні з ким не розмовляю, багато читаю, дивлюся і всіляко приділяю собі час.

– Хто вас стимулює більше: хейтери або шанувальники?

– І ті, і інші, адже хейтери – це, по суті, твої шанувальники, але зі знаком "мінус". Але в цілому, більше мене мотивує моє внутрішнє бажання реалізуватися, мої близькі люди. А шанувальники і хейтери – це, скоріше, підтвердження того, що ти цікавий.

– Дайте три ради ведучим-новачкам.

– Страшно не люблю щось радити, можу просто поділитися. Виходячи зі свого досвіду в професії, я зрозумів одну важливу річ: ти завжди повинен вірити в те, що у тебе в житті буде той самий переломний момент. Потрібно бути завжди до нього готовим. У цій професії, як і в шоу-бізнесі в цілому, важливо опинитися в потрібний момент в потрібному місці. Упевнений, десь є більш професійні і кумедні хлопці, але поки їм просто не пощастило вскочити в той самий вагон.

– Хто для вас є кумиром серед ведучих, на кого рівнялися на початку своєї кар'єри?

– На початку кар'єри стежив за всіма нашими ведучими, мені здається, відзначав для себе якісь фішки, особливості. Пам'ятаю, ще в школі я із захопленням спостерігав за Андрієм Доманським, Юрою Горбуновим, Дмитром Шепелєвим. У нас тоді була мрія, що нам раптом зателефонують і заберуть на велике телебачення.

Зараз у мене немає кумирів, яких я б успадковував. Але я щиро захоплююся роботою Сергія Притули, якщо ми говоримо про українських ведучих. А ще я багато дивлюся американського контенту, і серед їх ведучих мені шалено подобаються всім відомий Джиммі Феллон, Джеймс Корден, Кевін Харт, особливо як стендап-комік.

– Яка ваша глобальна мета в шоу-бізнесі?

– Самореалізація. Я зараз орієнтуюся на американську модель, коли ти не просто ведучий, ти – шоумен. Тобто, ти співаєш, пишеш стендап, ти постійно відкриваєш в собі нові творчі грані. Мені це дуже імпонує.

– Багато людей з шоу-бізнесу "перетекли" в політику. Хотіли б піти по їх стопах?

– Насправді, мені тільки на руку те, що багато людей з мого оточення пішли в політику, адже у мене стало менше хороших конкурентів (сміється). Сам же в політику зараз точно не хотів би.

– Назвіть якості, якими повинна володіти дівчина, щоб зачепити вас з першого погляду.

– У мене є дівчина, яка чіпляє мене з першого погляду щоранку. Це моя дружина Христина. Вона легка, життєрадісна, селф-мейд, як і я, вона дуже наполеглива, вона мене підтримує і надихає в усьому.

– Як познайомилися з Христиною Остапчук (тоді ще Горняк)?

– Ми зустрілися на весіллі в Італії, де я працював ведучим, а Христина була подружкою нареченої. Нас познайомили, щоб ми вирішили якісь організаційні моменти в підготовці сюрпризу нареченій.

– У вас є девіз сімейного життя?

– Живи тут і зараз.





– Які стосунки у Христини з вашими дітьми?

– Відмінні, вони з першої зустрічі знайшли спільну мову. У Емілії з Христиною навіть загальні хобі знайшлися, наприклад, гра на фортепіано. Але зараз, на жаль, бачитися немає можливості, і залежить це не від нас.

– Ви приходили на шоу "Голос", розгорнули відразу три крісла тренерів. Не було бажання продовжити участь?

– Ні, ми відразу домовилися з продюсером шоу Володимиром Завадюком про те, що я виступлю як Special Guest. Я зачитав реп і зробив легку "прожарку" суддів шоу. Хоч вони і розгорнули крісла, я не планував і не хотів залишатися там. Я вважаю, що є більш гідні хлопці, яким це потрібніше. Навіщо ж я буду займати місце когось талановитішого, про кого повинна знати вся країна ?!

– Шоу "Маска". Як надійшла пропозиція стати ведучим?

– Перемовини з продюсерами "Маски" і каналом "Україна" ми вели досить довго, адже адаптація оригінального формату передбачає багато нюансів. Більш того, мені хотілося бути не просто конферансьє в шоу, а його повноцінним учасником. І коли ми зрозуміли, що це можливо, я з радістю погодився бути ведучим.

– Як воно, бути в ролі учасника цього шоу?

– Я приміряв на себе один з образів і можу з упевненістю сказати, що це фізично дуже складне випробування. Щоб ви розуміли, в деяких костюмах у тебе погляд, як в бійниці: ти бачиш тільки шматочок підлоги і сцени. А тобі ще потрібно рухатися, виконувати постановки, співати вживу, а після номеру, захекавшись, відповідати на питання детективів. Але, як би складно не було, це цікаво.

– Чий виступ найбільше сподобався? Є свої фаворити?

– У мене зараз як ніби запитують, чи є у мене серед дітей улюблена дитина. Всі маски круті! Мені, як батькові, найбільше хочеться підтримати маски Жабеня і малюка-Циклопа. Упевнений, що всі діти країни вже стали фанатами цієї маски. І ще мені подобається маска Дракона.

– Володимир Остапчук через 10 років – це ...?

– Якщо говорити про телебачення, я потихеньку підбираюся до того, що хотів би робити – це ведення великих вечірніх шоу ("Маска" вже в їх числі). Крім цього хочу розвиватися в інших напрямках. Мені цікаво серіальне і кіновиробництво, стендап, вокальна кар'єра. Далі більше!