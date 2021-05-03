"Де СБУ?!" У ресторані Києва помітили Басту, що раніше потрапив в скандал з Кримом

3 травня на сторінці Сергія Стерненко в Фейсбуці з'явився пост, що зараз в Україні, в Києві, знаходиться російський музикант Василь Вакуленко, відомий як Баста.

Стерненко обурений тим, що Басту все ж пустили в країну, навіть не дивлячись на те, що він раніше відвідував окупований Крим і брав участь в заходах, які пропагують його окупацію. Однак зазначимо, що інших підтверджень так це, поки немає.

Варто відзначити, що у 2017 СБУ заборонила реперу в'їжджати в Україну, а у 2018 - включила в список осіб, що загрожують нацбезпеці України. А у 2020 році виконавця виключили з "чорного списку", тому в принципі він може відвідувати Україну.

Варто зауважити, що помічник голови Держприкордонслужби України Андрій Демченко підтвердив "Телеграфу", що заборона на в'їзд в країну для Басти закінчилась у 2020 році.

Мережа неоднозначно сприйняла новину про "прогулянку" Басти по Києву. Одні підтримують сторону Стерненка та обурені появою в українській столиці музиканта, інші ж не проти появи артиста в Україні.

Раніше, "Телеграф" писав, що практично відразу після зняття заборони Василь Вакуленко зібрався до Києва з концертами, які заплановані на 25 і 26 червня 2021. Квитки на захід вже знаходяться у продажу.

А в інтерв'ю Ксенії Собчак "Обережно, Собчак!" на її YouTube-каналі Баста навіть назвав себе українцем.