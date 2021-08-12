Сергій Притула розвеселив мережу "татуюванням" єдинорога на грудях: "Коли у тебе є 4-річна донька" (фото)

Відомий український телеведучий Сергій Притула в четвер, 12 серпня, підняв настрій своїм підписникам з самого ранку.

На офіційній сторінці в Інстаграмі шоумен опублікував фото, на якому показує веселий малюнок з рожевим єдинорогом у себе на грудях.

"Коли у тебе є 4-річна донька", - підписав кадр телеведучий.

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Нагадаємо, що Сергій Притула виховує трьох дітей. Старший син Дмитро (2008) народився в першому шлюбі шоумена з Юлією Андрійчук. Влітку 2015 року Притула одружився на Катерині Сопельник, яка подарувала йому двох дочок: Соломію, яка і розмалювала щасливого батька (2017) і Стефанію, яка з'явилася на світ 25 травня цього року.

View this post on Instagram A post shared by Сергій Притула (@siriy_ua)

View this post on Instagram A post shared by Сергій Притула (@siriy_ua)

Раніше Сергій Притула розчулив відео, на якому його донька Соломія розмовляє з коровою.