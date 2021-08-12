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Сергій Притула розвеселив мережу "татуюванням" єдинорога на грудях: "Коли у тебе є 4-річна донька" (фото)

Сергій Притула розвеселив мережу "татуюванням" єдинорога на грудях: "Коли у тебе є 4-річна донька" (фото)
Оновлено 11:23 Сьогодні Телеграф Фото: instagram Сергія Притули

Відомий український телеведучий Сергій Притула в четвер, 12 серпня, підняв настрій своїм підписникам з самого ранку.

На офіційній сторінці в Інстаграмі шоумен опублікував фото, на якому показує веселий малюнок з рожевим єдинорогом у себе на грудях.

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"Коли у тебе є 4-річна донька", - підписав кадр телеведучий.

 
 
 
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Нагадаємо, що Сергій Притула виховує трьох дітей. Старший син Дмитро (2008) народився в першому шлюбі шоумена з Юлією Андрійчук. Влітку 2015 року Притула одружився на Катерині Сопельник, яка подарувала йому двох дочок: Соломію, яка і розмалювала щасливого батька (2017) і Стефанію, яка з'явилася на світ 25 травня цього року.

 
 
 
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Раніше Сергій Притула розчулив відео, на якому його донька Соломія розмовляє з коровою.

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Тетяна Кармазіна
Автор: Тетяна Кармазіна Редактор стрічки новин
Перегляди: 66

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Діти, Сергій Притула.
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