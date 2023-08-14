Ектор Хіменес-Браво підстригся під нуль: суддя "МастерШеф" похвалився лисиною (відео)

Ектор Хіменес-Браво розпрощався із шевелюрою, кардинально змінивши імідж

Популярний шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво вирішив поекспериментувати зі стилем. Суддя кулінарного шоу "МастерШеф" зробив стрижку під нуль.

Відео із новою зачіскою 51-річний Ектор Хіменес-Браво опублікував на своїй сторінці в Instagram у понеділок 14 серпня. Бороду, до речі, уродженець Колумбії не збривав.

Так, шеф-кухар поділився роликом, на якому майстер у салоні зістригає його волосся машинкою. За секунди від посивілого чуба на голові Ектора не залишається нічого.

"Ну як вам мій новий імідж?" — йдеться у публікації.

У коментарях шанувальники засипали шеф-кухаря компліментами. Багато хто жартує над його лисиною. Деяким кардинальна зміна стилю Ектора не сподобалася.

Реакція фанів на стрижку Ектора Хіменеса-Браво:

"Новий форсаж зніматиме СТБ?";

"Ой, ні, так, як було, краще";

"Ектор, вам дуже пасує, стали схожі на Залужного";

"Наш козак";

"Щоб виглядати на 10 із 10?"

Раніше "Телеграф" повідомляв, що суддя "МастерШефа" Ектор Хіменес-Браво виступив за те, щоб змінити тимчасові обмеження роботи громадського харчування у Києві. Однак у мережі на його ідею відреагували неоднозначно. Багато коментаторів обурилися і вважають, що закриватися за годину до комендантської години – "це жорстяк".