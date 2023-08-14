Эктор Хименес-Браво подстригся под ноль: судья "МастерШеф" похвалился лысиной (видео)

Эктор Хименес-Браво распрощался с шевелюрой, кардинально изменив имидж

Популярный шеф-повар Эктор Хименес-Браво решил поэкспериментировать со стилем. Судья кулинарного шоу "МастерШеф" сделал стрижку под ноль.

Видео с новой прической 51-летний Эктор Хименес-Браво опубликовал на своей странице в Instagram в понедельник 14 августа. Бороду, к слову, уроженец Колумбии не сбривал.

Так, шеф-повар поделился роликом, на котором мастер в салоне состригает его волосы машинкой. За секунды от поседевшего чуба на голове Эктора не остается ничего.

"Ну как вам мой новый имидж?" — говорится в публикации.

В комментариях поклонники засыпали шеф-повара комплиментами. Многие шутят над его лысиной. Некоторым же кардинальная смена стиля Эктора не понравилась.

Реакция фанов на стрижку Эктора Хименеса-Браво:

"Новый форсаж будет снимать СТБ?";

"Ой, нет, так, как было, лучше";

"Эктор, вам очень идет, стали похожи на Залужного";

"Наш козак";

"Чтобы выглядеть на 10 из 10?"

Ранее "Телеграф" сообщал, что судья "МастерШефа" Эктор Хименес-Браво выступил за то, чтобы изменить временные ограничения работы общепита в Киеве. Однако в сети на его идею отреагировали неоднозначно. Многие комментаторы возмутились и считают, что закрываться за час до комендантского часа – "это жестяк".