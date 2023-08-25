З ультраміні в яскраво-жовтий сарафан: запальничка Тейлор Свіфт міняла вбрання на концерті, як рукавички (фото)

Співачка не втомлювалася радувати шанувальників новими образами під час виступу

Популярна американська кантрі-виконавиця Тейлор Свіфт, новий роман якої обговорювали у мережі, дала концерт у Мексиці. Вбрання на сцені зірка міняла, як рукавички.

Як повідомляє "Телеграф", 33-річна співачка Тейлор Свіфт виступила у Мехіко в рамках свого туру Taylor Swift | The Eras Tour. Концерт володарки "Греммі" з аншлагом відбувся у Foro Sol 24 серпня 2023 року.

Блискучі у всіх сенсах образи – традиційна особливість стилю авторки хітів Shake it Off та Anti-Hero. Мерехтливий боді підкреслив струнку фігуру зірки. А родзинкою вечора став образ із мінісукні з золотистою бахромою, який Свіфт доповнила чоботями в тон. До речі, навіть рожева гітара продумано вплелася в образи.

Гітара – акцент образу. Фото: Getty Images

Сміливе вбрання співачки. Фото: Getty Images

Приголомшливий концертний образ. Фото: Getty Images

Запальничка Тейлор Свіфт. Фото: Getty Images

Досить пікантною вийшлов лук із чорним комбінезоном, що оголює одну ногу. Декор із каменів сліпуче переливався у світлі софітів.

Ефектне вбрання. Фото: Getty Images

Завершує "парад вбрання" сарафан теплого жовтого відтінку. Довжина максі створює ефектний контраст на тлі попередніх образів, а Тейлор Свіфт постає перед фанами жіночнішою.

Більш ліричний образ. Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" повідомляв, що концерт Тейлор Свіфт відбувся у Каліфорнії. Стадіон SoFi в Інглвуді був повністю заповнений.