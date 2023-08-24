Оскароносна Дженніфер Лоуренс показала, як носити трендові штани палаццо: стильний образ актриси у Нью-Йорку (фото)

У актриси чудове почуття стилю

У 2023 році один з найяскравіших і соковитіших трендів у моді є широкі штани палаццо. І якщо ви досі не знаєте, як їх стильно стилізувати, і чи варто їх носити, ось вам зірковий приклад від оскароносної американської актриси, 32-річна Дженніфер Лоуренс.

Папараці "засікли" стильний аутфіт знаменитості під час її прогулянки вулицями Нью-Йорка у середу, 23 серпня 2023 року. Варто відзначити, що образ Лоуренс – це чудовий приклад того, як можна одягнутися під час переходу сезонів, коли погода буває оманливою.

Для появи 32-річна актриса вибрала досить мінімалістичний образ: вільні широкі штани зі складками темно-синього кольору, які поєднувала з чорною футболкою з круглим вирізом і яскравою сорочкою на ґудзиках з коміром волошкового кольору. Своє вбрання Лоуренс доповнила блискучими чорними туфлями на підборах, чорними квадратними сонцезахисними окулярами, великою шкіряною сумкою оливково-зеленого відтінку і мінімалістичним діамантовим намистом.

Актриса гуляла вулицями Нью-Йорка і, судячи з навушників у вухах, насолоджувалася музикою.

Широкі штани, як приміряла Лоуренс — писк моди у 2023 році Фото: Getty Images

Світла сорочка додала свіжості темному образу Фото: Getty Images

Трендовий аутфіт Лоуренс був у мінімалістичному стилі Фото: Getty Images

У Дженніфер Лоуренс дуже добре розвинене почуття стилю Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, що папараці помітили на нью-йоркській вулиці модель Емілі Ратаковські. Зірка з "гніздом" на голові та в кедах, здається, не планувала жодних фотосесій.