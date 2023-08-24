Оскароносная Дженнифер Лоуренс показала, как носить трендовые брюки палаццо: стильный образ актрисы в Нью-Йорке (фото)

У актрисы отменное чувство стиля

В 2023 году один из самых ярких и сочных трендов в моде являются широкие брюки палаццо. И если вы до сих пор не знаете, как их стильно стилизовать, и вообще стоит ли их носить, вот вам звездный пример от оскароносной американской актрисы, 32-летняя Дженнифер Лоуренс.

Папарацци "засекли" стильный аутфит знаменитости во время ее прогулки по улицам Нью-Йорка в среду, 23 августа 2023 года. Стоит отметить, что образ Лоуренс — это прекрасный пример того, как можно одеться во время перехода сезонов, когда погода бывает обманчивой.

Для выхода в свет 32-летняя актриса выбрала достаточно минималистичный образ: свободные широкие брюки со складками темно-синего цвета, которые сочетала с черной футболкой с круглым вырезом и яркой рубашкой на пуговицах с воротником василькового цвета. Свой наряд Лоуренс дополнила блестящими черными туфлями на каблуке, черными квадратными солнцезащитными очками, кожаной большой сумкой оливково-зеленого оттенка и минималистическим бриллиантовым ожерельем.

Актриса гуляла по улицам Нью-Йорка и, судя по наушникам в ушах, наслаждалась музыкой.

Широкие брюки, как примерила Лоуренс - писк моды в 2023 году Фото: Getty Images

Светлая рубашка добавила свежести темному образу Фото: Getty Images

Трендовый аутфит Лоуренс был в минималистичеком стиле Фото: Getty Images

У Дженнифер Лоуренс очень хорошо развито чувство стиля Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, что папарацци заметили на нью-йоркской улице модель Эмили Ратаковски. Звезда с "гнездом" на голове и в кедах, кажется, не планировала никаких фотосессий.