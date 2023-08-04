Змінила кілька образів за вечір: сліпуча Тейлор Свіфт вразила яскравим вбранням на концерті в Каліфорнії (фото)

Усього було близько 10 різних образів та нарядів

У четвер, 3 серпня, популярна американська співачка, 33-річна володарка кількох премій "Ґреммі" Тейлор Свіфт, яку раніше помітили у компанії нового бойфренда, виступила з великим концертом на стадіоні SoFi в Інглвуді, штат Каліфорнія, у рамках її туру "Eras". Артистка виконала свої найкращі хіти за всю кар’єру — від виконання кантрі до сучасної попмузики.

Оскільки концерт був образно поділений на кілька частин, Свіфт їх також наголосила своїми яскравими вбраннями. Незмінним залишався лише її фірмовий макіяж: чорні стрілки на очах та яскраво-червоні губи у поєднанні з великою кількістю рожевого рум’янцю.

Спочатку Тейлор з’явилася в сліпучому тілесному комбінезоні у синіх, рожевих та фіолетових стразах, у поєднанні з черевиками Christian Louboutin у тон до образу. В руках у неї була блідо-рожева гітара, а співала вона у ніжно-фіолетовий мікрофон. Ці деталі були якоюсь даниною поваги до її альбому "Lover" 2019 року.

Яскравий коомбінезон чудово накреслив фігуру співачки Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

А також її довгі ноги. Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Після Свіфт з’явилася на сцені в блискучому образі% в золотій сукні з бахромою з бісеру, і в такого ж кольору чоботями зі стразами. А рожеву гітару артистка змінила на блискучу сріблясту із цифрою 13 на ній.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Потім співачка переодяглася в жовту сукню з рюшами та кокетливим квітковим візерунком. У такому образі Тейлор сіла за піаніно і зіграла кілька балад.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Під час виконання пісень з її зухвалого альбому "Reputation", Свіфт переодяглася не менш зухвале вбрання — чорний комбінезон, зі штаниною на одну ногу та прозорим рукавом на одну руку, який прикрашали червоні блискучі змії.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Цей образ був не єдиним у подібній гамі. Декілька пісень із чорною гітарою в руках, співачка виконала в сексуальному червоно-чорному купальнику зі стразами і такого ж кольору плащі.

Фото: Getty Images

Щоб позначити ніжніший період своєї творчості, Свіфт вийшла на сцену в образі принцеси — у ніжно-фіолетовому пишному платті зі стразами та синьою гітарою в руках.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Однак і це ще не усі образи артистки за вечір. Співачка ще перевдягалася у яскраво-синій блискучий комбінезон із бахромою та стразами, який доповнила такою ж шубкою.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Кілька пісень Тейлор виконала у червоному топі та спідниці, а також у ніжній повітряній білій сукні та рукавах-крилах.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

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