Сменила несколько образов за вечер: ослепительная Тейлор Свифт поразила яркими нарядами на концерте в Калифорнии (фото)

Всего было около 10 различных образов и нарядов

В четверг, 3 августа, популярная американская певица, 33-летняя обладательница нескольких премий "Грэмми" Тейлор Свифт, которую ранее заметили в компании нового бойфренда, выступила с большим концертом на стадионе SoFi в Инглвуде, штат Калифорния, в рамках ее тура "Eras". Артистка исполнила свои лучшие хиты за всю свою карьеру — от исполнения кантри до современной поп-музыки.

Поскольку концерт был образно поделен на несколько частей, Свифт их также подчеркнула своими яркими нарядами. Неизменным оставался только ее фирменный макияж: черные стрелки на глазах и ярко-красные губы в сочетании с большим количеством розового румянца.

Сначала Тейлор появилась в ослепительном телесном комбинезоне в синих, розовых и фиолетовых стразами, в сочетании с ботинками Christian Louboutin в тон к образу. В руках у нее была бледно-розовая гитара, а пела она в нежно-фиолетовый микрофон. Эти детали были некой данью уважения ее альбому "Lover" 2019 года.

Яркий коомбинезон отлично почеркнул фигуру певицы Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

А также ее длинные ноги Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

После Свифт появилась на сцене в сверкающем образе% в золотом платье с бахромой из бисера, и в такого же цвета сапогами со стразами. А розовую гитару артистка сменила на блестящую серебристую с цифрой 13 на ней.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Затем, певица переоделась в желтое платье с рюшами и кокетливым цветочным узором. В таком образе Тейлор села за пианино, и сыграла несколько баллад.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Во время исполнения песен из ее дерзкого альбома "Reputation", Свифт переоделась не менее дерзкий наряд — черный комбинезон, со штаниной на одну ногу и прозрачным рукавом на одну руку, который украшали красные блестящие змеи.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Этот образ был не единственным в подобной гамме. Несколько песен с черной гитарой в руках, певица исполнила в сексуальном красно-черном купальнике со стразами и такого же цвета плаще.

Фото: Getty Images

Чтобы обозначить более нежный период своего творчества, Свифт вышла на сцену в образе принцессы — в нежно-фиолетовом пышном платье со стразами и синей гитарой в руках.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Однако и это еще не все образы артистки за вечер. Певица еще переодевалась в ярко-синий блестящий комбинезон с бахромой и стразами, который дополнила такой же шубкой.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Несколько песен Тейлор исполнила в красном топе и юбке, а также в нежном воздушном белом платье и рукавами-крыльями.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

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