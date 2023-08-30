На спорті: зірка "Доктора Хауса" 39-річна Олівія Вайлд показала ідеальну фігуру (фото)

Папараці застали актрису у спортивному образі на одній із вулиць Лос-Анджелеса

Популярна американська актриса та продюсер, зірка "Доктора Хауса" й "Трона: Спадщина" Олівія Уайлд продемонструвала підтягнуту фігуру, випадково потрапивши в кадр папараці. Зірка пройшлася вулицею у спортивному образі.

Як повідомляє "Телеграф", 39-річну актрису Олівію Уайлд застали на одній із вулиць Лос-Анджелеса у вівторок, 29 серпня 2023 року. Знаменитість вкотре похвалилася плоским животом.

Так, у кадр фотографів актриса потрапила у спортивному вбранні. На Олівії чорні легінси та топ, а також сіра укорочена футболка. Доповнюють образ спортивні кросівки, червона сумка-шопер і сонцезахисні окуляри. Волосся зірки зібрано в хвіст.

Олівія Уайлд багато років зберігає ідеальну фігуру. Неодноразово потрапляла до гарячої сотні журналу Maxim. Займається не лише акторською, а й режисерською діяльністю. Виховує двох дітей від другого шлюбу. Сповідує веганство, любить спорт.

Олівія Уайлд на спорті. Фото: Getty Images

Підтягнуті форми актриси. Фото: Getty Images

Плоский живіт — гордість актриси. Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, що не менш розкішними формами може похвалитися 50-річна супермодель Хайді Клум. Зірка сміливо носить міні, показуючи стрункі ноги.