Зірка серіалу "Доктор Хаус" 39-річна Олівія Вайлд похизувалась плоским животом у короткому топі (фото)

Папараці спіймали актрису в спортивному костюмі, що обтягує.

Відома американська актриса, зірка серіалу "Доктор Хаус" Олівія Вайлд — це ще один доказ, що в Голлівуді не знають, що таке старіння. У свої 39 років знаменитість виглядає просто приголомшливо.

У четвер, 29 червня, папараці вловили Олівію, коли вона виходила зі спортзалу і поверталася до своєї машини, про що говорить її зовнішній вигляд, спортивна сумка на плечі та недбалий пучок на голові, щоб волосся не заважало. Також своє "цибуля" вона доповнила чорними сонцезахисними окулярами, які заплющували її очі.

Актриса продемонструвала свою дивовижно підтягнуту фігуру в легінсах і короткому спортивному бюстгальтері темно-фіолетового відтінку. Зазначимо, що такий спортивний ансамбль чудово підкреслив підтягнутий живіт, міцні ноги та сідниці Вайлд.

Можна сказати одне – щоденні тренування у залі дають помітний результат. І не варто забувати, що актриса народила двох дітей.

Олівія Вайлд показала свій підтягнутий живіт Фото: Getty Images

Олівія Вайлд щодня відвідує спортзал Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

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