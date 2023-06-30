Звезда сериала "Доктор Хаус" 39-летняя Оливия Уайлд похвасталась плоским животом в коротком топе (фото)
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Папарацци поймали актрису в обтягивающем спортивном костюме
Известная американская актриса, звезда сериала "Доктор Хаус" Оливия Уайлд — это еще одно доказательство, что в Голливуде не знают, что такое старение. В свои 39 лет знаменитость выглядит просто потрясающе.
В четверг, 29 июня, папарацци словили Оливию, когда она выходила из спортзала и возвращалась к своей машине, о чем говорит ее внешний вид, спортивная сумка на плече и небрежный пучок на голове, чтобы волосы не мешали. Также свой "лук" она дополнила черными солнцезащитными очками, которые закрывали ее глаза.
Актриса продемонстрировала свою удивительно подтянутую фигуру в обтягивающих леггинсах и коротком спортивном бюстгальтере темно-фиолетового оттенка. Отметим, что такой спортивный ансамбль отлично подчеркнул подтянутый живот, крепкие ноги и ягодицы Уайлд.
Можно сказать одно — ежедневные тренировки в зале дают заметный результат. И не стоит забывать, что актриса родила двоих детей.
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