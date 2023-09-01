У Грузії фанатці не дали розгорнути український прапор на концерті Imagine Dragons (фото, відео)

Грузинка хотіла підтримати українців, але їй заборонили

Американський рок-гурт Imagine Dragons відомий своєю щирою підтримкою українців, навіть випустивши кліп про війну в Україні, в якому показано руїни будинків, які постраждали від військової агресії росії. Однак днями у грузинському Тбілісі стався дуже неприємний момент для шанувальниці музикантів.

Як повідомляє телеканал Mtavari, під час виступу гурту одна з шанувальниць-грузинок збиралася підтримати народ України, піднявши синьо-жовтий прапор. Але служба безпеки концертного залу на стадіоні, де виступали Imagine Dragons, заборонила це робити. Коли жінка не послухалася, охоронці забрали український прапор у неї з рук.

Момент інциденту потрапив на відео, яке знімала жінка. "Я підіймаю прапор, як і на кожному концерті, нічого нового не зробила, закон теж не порушувала. Коли він (охоронець — ред.) прийшов і попросив мене забрати прапор, я йому сказала, що не порушую закон. За одним представником прийшов другий, третій, четвертий, п’ятий, не знаю скільки людей прийшло. Нарешті прийшов ще один і взагалі забрав прапор. Сказав, що не можна розправляти прапори не лише України, а й Грузії", — каже Кристина Джахуа.

У фанатки Imagine Dragons на концерті у Тбілісі відібрали прапор України

У грузинки, якій хотілося підтримати українців, забрали синьо-жовтий прапор

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у серпні під час концерту в Батумі в Грузії американський рок-гурт The Killers освистали після запрошення на сцену росіянина. Частина слухачів одразу ж покинула залу.