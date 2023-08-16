"Треба знати, куди їдеш!": гурт The Killers освистали в Грузії через росіянина (відео)

Музиканти вже вибачилися перед грузинами

Концерт американського гурту The Killers на Black Sea Arena 15 серпня в Грузії закінчився гучним скандалом. У гурту є "традиція" — вони викликають із зали барабанщика, щоб той виконав із ними один із їхніх хітів. Саме цей "вибір" і став причиною обурення глядачів у залі.

Все тому, що соліст колективу Брендан Флауерс запросив на сцену росіянина. Щобільше, музикант "приправив" все наративом, що всі ми "брати та сестри" та про "братні народи". Це викликало болісну та агресивну реакцію частини зали, повідомляють місцеві ЗМІ.

Варто зазначити, що у соцмережах також пишуть, що перед виконанням пісні з музикантом із зали соліст гурту перепитував у глядачів, чи прийнятна для них присутність на сцені саме російського барабанщика. І попри протест більшої частини зали, гурт таки зіграв із ним.

"Скандал! Ми з друзями виходимо із зали... The Killers покликали на сцену росіянина... Люди кричали і показували, що так робити не можна, але він читав нам мораль...", — написала у своїх соцмережах одна із глядачок.

Власне, реакцію залу на вчинок The Killers чітко видно на фото та відео з концерту, які публікуються в соцмережах. Частина слухачів одразу ж покинула залу після запрошення росіянина на сцену, а та частина, що залишилася, освистувала музикантів. Із зали можна було почути "Сакартвело", "F**k Russia", "росія — окупант", а також побачити подібні плакати.

Не минуло й кілька годин із моменту проведення концерту, як на сторінках The Killers у соцмережах з’явилися вибачення перед грузинським народом.

"Гарні люди Грузії, у нас ніколи не було наміру нападати на будь-кого! У нас давня традиція запрошувати людей пограти на барабанах, і зі сцени здалося, що початкова реакція натовпу свідчила про те, що вони не заперечують проти того, щоб учасник сьогоднішнього Ми визнаємо, що коментар, який має на увазі, що всі глядачі та фанати the killers є "братами і сестрами", може бути неправильно витлумачений. Ми не хотіли нікого засмучувати і просимо вибачення. Ми підтримуємо вас і сподіваємося скоро повернутися" — написали артисти.

Також одночасно з вибаченнями музикантів, вибачення попросив і концертний майданчик Black Sea Arena, наголосивши, що не має відношення до дій артиста на сцені.

"Ми розуміємо емоції наших гостей. Дії артиста на сцені — це не позиція Black Sea Arena. Ми розуміємо свою частку відповідальності, приносимо щирі вибачення і поділяємо реакцію артиста на інцидент. Росія — окупант" — йдеться у їхній заяві.

Також на скандал відреагував і грузинський гурт LOUDspeakers, який виступав на розігріві у The Killers.

"Ми думали, що грати на розігріві у The Killers — це гордість, але ми дуже розчаровані та розсерджені тим, що до гри на ударних був допущений росіянин, а також спробою зробити так, щоб росіяни та грузини обнялися. Треба знати, куди їдеш!" Росія — ворог і окупант! — написали музиканти у Фейсбуці.

Раніше "Телеграф" розповідав, що російського актора-путініста, "Кузю" із серіалу "Універ" не пустили до Грузії. Віталію Гогунському навіть не дали вийти з аеропорту.